時代大道坑洞害騎士犁田縫12針 高雄市府致歉究責廠商

高雄時代大道近日發生路面坍塌出現坑洞，導致1名機車騎士自摔「犁田」，縫了12針。對此，水利局致歉，並緊急派員修復。（圖／水利局）

高雄時代大道近日發生路面坍塌出現坑洞，導致1名機車騎士自摔「犁田」，縫了12針，友人質疑施工品質是否出了狀況，喊話要申請國賠。對此，水利局對此致歉，並強調今天下班前將完成修復，後續將釐清原因，施工期間由廠商工程保險負責，如有施工疏失，將依法追究責任。

有網友在社群平台爆料指出，朋友22日中午騎車行經時代大道時突然自摔，原以為只是一般車禍，事後才發現竟是路面出現深度不小的坑洞所致，更讓人難以接受的是，該路段「前兩天才剛修過」，卻又再度塌陷，讓人質疑工程品質是否出現問題。

網友指出，朋友當時是以正常車速騎乘，且有配戴安全帽，仍因坑洞摔車，前後共縫了12針，除了國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉，並承認工程設計上是否有缺陷？

網友直言，還好朋友是正常車速騎車，也有佩戴安全帽，這種深度坑洞真的令人感到非常不可思議，只要車速高一點或是交通流量高峰時，造成的傷害難以想像。

初步了解，23歲蘇姓男子於22日中午12時許，騎乘普通重機車由西向東沿時代大道行駛時自摔，導致手、腳、頭、臉部等處受傷，經119救護人員到場協助送醫，治療後無生命危險。蘇男經警方呼氣檢測無酒精反應，初步研判肇事原因為未注意車前狀況，至於詳細肇事原因則有待交通大隊進一步分析。

對此，水利局回應，有關高雄時代大道路面下陷事件，經查為推進坑旁路面出現下陷情形。現場已完成交通維持措施，並由義交到場協助指揮交通，相關人員及機具均已進駐，預計今（23）日下班前改善完成，恢復道路平整。

水利局已責請施工單位立即處理，現正開蓋檢視坑內狀況並進行必要開挖與修復；對於事件造成民眾受傷表達關切與歉意，後續將釐清原因，如有施工疏失，將依規定追究責任，以確保用路安全。

