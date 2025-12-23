時代大道路面坍塌致騎士摔車 水利局：如施工疏失將依規定追究責任

圖：現場已設置維護警示設施，預計二十三日下班前改善完成。（水利局提供）

高雄市前鎮區時代大道驚傳路面塌陷，導致騎士摔車，遭網友上網抱怨「這條路前兩天才修過，又塌陷了，我很好奇相關負責的單位怎麼施作，是不是工程上有什麼重大缺陷還是偷工減料」。對此，水利局回應，如有施工疏失，將依規定追究責任。

一名網友在社群軟體發文提到，朋友在時代大道摔車，聽說這條路前兩天才修過，又塌陷了，我很好奇相關負責的單位怎麼施作，是不是工程上有什麼重大缺陷還是偷工減料。朋友前後總縫十二針，除國賠是不是該有相關的負責人員出來致歉並承認工程設計上有缺陷？「還好朋友正常車速也有佩戴安全帽，這種深度的坑洞真的令人感到非常不可思議。」

廣告 廣告

水利局表示，經查為推進坑旁路面出現下陷情形，已設置維護警示，設施並由義交到場協助指揮交通，相關人員及機具均已進駐，預計二十三日下班前改善完成，恢復道路平整。

水利局強調，對於此事件造成民眾受傷表達關切與歉意，後續釐清原因，如有施工疏失，將依規定追究責任，以確保用路安全。