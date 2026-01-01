時代廣場跨年「一廁難求」！他賣成人紙尿布一片1500元：絕望決定價格

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國最熱門的跨年活動，就是位於時代廣場（Times Square）的水晶球緩緩落下，搭配絢麗煙火和滿天飛舞的紙片，每年都會吸引數以萬計的民眾共襄盛舉。不過如此熙熙攘攘的場景，如廁成為一大考驗，也讓目光如炬的商人捕捉商機，販售要價50美元（約台幣1584元）的成人紙尿褲。

美國跨年活動在時代廣場（Times Square）舉行，每年都會吸引數以萬計的民眾共襄盛舉。（示意圖／Unsplash）

《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的商販門德斯（Orlando Mendez）過去兜售聖誕樹，跨年夜這天上午，他在時代廣場附近賣起50美元起跳的紙尿布，並宣稱越晚越貴，因為絕望程度會影響價格，「裡面沒有任何廁所，人們一旦進去，就出不來了。」他也驚訝地發現很多人出門前就已經穿上紙尿布。

一名女子透露，她自己身上已經穿了4條成人紙尿布；另一位受訪者恩德洛武（Nottie Ndlovu）表示，由於氣溫驟降至華氏20度左右（約攝氏-6度），因此穿上紙尿布防止下半身凍傷。她表示自己穿了5層，包含4層毛衣和1件外套，還額外穿了2層尿布，穿起來很像正常的內褲。他避免涉入液體以免對自己的好心情潑冷水。

