時代感酷東西曝光！網驚見「中華民國」4字 竟無共產國家痕跡

網友分享家人1986年至歐洲旅遊的觀光行前手冊。圖／翻攝自Threads@wuyiyi83907

過去電子化還未普及、為方便閱讀，許多人旅遊會到書局購買旅遊手冊，就連旅行社至今也會發放行前說明等刊物；一名網友在社群分享，在家中翻到1986年家人到歐洲旅遊的觀光行前手冊，不只建議旅客應進行全身健康檢查、提醒不能帶回國物品、詳列飛行知識外，網友也發現手冊中地圖甚至有些國家沒寫上名字，相當有趣。

網友在社群平台Threads分享，在家裡翻到約莫1986年台灣去歐洲旅行團的行前手冊，其中旅行社還是目前台灣旅遊業界老字號「金龍旅遊」，提醒旅客出國之前到醫院做一次全身健康檢查、攜帶黃皮書，詳列了飛機上「Tea or Coffee」空姐對話與如廁知識，不可攜帶回國的物品則包括「匪區生產、敵對國家」製造或加工物品。

原PO笑說，當年德國還是西德、對岸的地圖還寫著大大的「中華民國」，且往手冊後頁一看，行程相當緊湊，而除了行前須知，還列出有所有旅客團員的照片、住址及電話，相當有趣。

網友分享家人1986年至歐洲旅遊的觀光行前手冊，行程相當緊湊。圖／翻攝自Threads@wuyiyi83907

貼文一出，行前手冊厚度也讓網友讚嘆「感覺在那個時代出國是件大事」、「是地理課本吧」、「感覺以後博物館會收購喔」，笑說手上也有1份相同手冊，看來「我們一樣的老」；同時見「飛機降落後不要搶著行動的提醒」，直呼到現在還是很適用，至於行程編排的緊湊度，直言「難怪需要全身身體檢查」。

網友發現，該地圖除了蘇聯外「其他直接不給名字」、「共產國家全部不寫」，且韓國「沒有區分南北韓」，一名網友解答，是因中華民國1992年同韓國斷交前「不承認朝鮮」，也同時承認其擁有整個半島的主權；另外針對「女性進教堂不能穿褲裝」，基於文化習俗、背景不同， 當時義大利女性上教堂被認為裙裝符合性別角色、更端莊，並不是宗教本身的規範。

過去旅遊行前手冊曝光，也讓網友感嘆「荷蘭航空是唯一一家沒有離開過台灣的歐洲航空公司」，笑說「正確的中華民國版圖」、「這是什麼好棒的酷東西，謝謝分享」盼能被展出，作為歷史紀念一部分。



