時代暗流裡的純真呼喊：「吉爾特伯格」與蕭斯塔科維契的靈魂辯證

【警政時報 司徒／臺北報導】在歷史的長河裡，有些音符是為了歌頌，而有些音符，則是為了在禁錮的靈魂中鑿出一道光。當國際鋼琴名家鮑里斯．吉爾特伯格（Boris Giltburg）於昨日抵達臺灣，他帶來的不僅是精湛的琴藝，更是一段關於藝術如何在鐵幕壓抑下呼吸的生命敘事。由力晶文化基金會冠名贊助的「力晶2025藝文饗宴」，定於12月26日在國家音樂廳拉開帷幕。吉爾特伯格將與法國指揮家亞歷山大．布洛許（Alexandre Bloch）以及臺北市立交響樂團合作，共同構築一場橫跨半世紀的時空對話。

國際鋼琴名家鮑里斯．吉爾特伯格（Boris Giltburg）。(圖/新象藝術 提供)

2025年，全球樂壇迎來蕭斯塔科維契逝世50週年的重要時刻。這位在蘇聯體制中游走的音樂巨匠，其作品始終流淌著一種獨特的矛盾：在看似明亮的旋律底色下，往往埋藏著晦暗而深邃的密碼。吉爾特伯格與臺北市立交響樂團的這次攜手，其深意在於重新喚醒那段緊繃的歷史張力，並在音符中探尋人性最幽微的複雜性。

新象藝術總監樊曼儂對兩位大師的到來表達熱誠期盼，她提到：「能夠邀請到國際知名的法國指揮 亞歷山大・布洛許、我們新象長久以來合作無間的鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格，這是他第六次受新象邀請，我們邀請優秀的臺北市立交響樂團合作這次蕭斯塔科維契音樂會，感到無比榮幸。」

「力晶2025藝文饗宴」，定於12月26日在國家音樂廳拉開帷幕。(圖/新象藝術 提供)

本場演出的核心焦點在於兩部個性迥異的鋼琴協奏曲。1933年的《C小調第1號鋼琴協奏曲》，是蕭斯塔科維契年僅十九歲時的驚世之作。透過鋼琴與獨奏小號的奇詭對談，交織出一場充滿諷刺與俄式憂鬱的瘋狂舞會。而《F大調第2號鋼琴協奏曲》則展現了另一種面貌。吉爾特伯格在論及此作時感嘆：「我們能聽見他難得展露近乎天真的歡快情緒，蕭斯塔科維契擁有非凡能力，將人類的希望、恐懼、憤怒、愛，提煉濃成聽眾能深切共鳴的體驗。」

這份能穿透時代的情感，正是指揮布洛許致力追求的境界，他堅定地表示：「我們將這份世界帶回臺灣，讓觀眾共同感受。」曾以同一系列曲目榮獲金音叉獎肯定的吉爾特伯格，其詮釋被《Gramophone》評為兼具戲劇張力與「真誠與脆弱感」，特別是在慢板樂章中，他讓音符化作最赤裸的情感告白。

當樂音止息，這場音樂會留下的將是更為深遠的社會思考。在專制與自由的拉鋸間，藝術家如何守住內心的純粹？這不僅是蕭斯塔科維契當年的掙扎，更是當代文明共同的叩問。

哪怕在最深沉的暗夜，音符仍是人類掙脫禁錮、抵達自由的唯一出口。

