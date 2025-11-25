時代的眼淚多一處！ 金芭黎舞廳明年1月熄燈

高雄知名地標金芭黎大舞廳，在地經營多年，其特色是北部少有的「茶舞」，也就是下午場的陪跳、陪喝。如今因地主不再續租，明年1月將歇業，讓人想起新冠疫情期間檢舉隱匿足跡台商的舞小姐，當時被稱為護國舞小姐。知情人士透露，她已經上岸轉業。未來金芭黎將開發新建案，迎來新篇章。

地主不再續租！ 網憶「護國舞小姐」已上岸轉行

高雄知名舞廳金芭黎在下午時段就有舞小姐陪跳、陪喝，乘載著幾代人的回憶，卻驚傳將在明年1月歇業。提到金芭黎，許多人會聯想到2020年新冠疫情期間，一位舞小姐舉報確診台商足跡，成功封鎖疫情漏洞，被封為「護國舞小姐」，而她當時一度遭業界封殺。

知情人士透露，該舞小姐目前已經上岸轉業，舞廳關閉是因為地主要進行土地開發，不願再續約。

金芭黎走入歷史 黃金三角地段將開發新建案

金芭黎大舞廳經營超過15年，租約將於明年2月到期，預計1月底全員撤走並將土地恢復原狀，地主也不再續約，未來將開發新建案。

金芭黎大舞廳經營超過15年，如今將走入歷史。圖／台視新聞

房仲黃慧指出，「未來的話應該還是屬於會蓋大樓，因為這邊有大概有三個百貨公司嘛，人口數多的話會比較熱鬧一點啦，再進去一點就是亞灣區了。」

金芭黎舞廳位於中山路、四維路口，坐落在900多坪的商五用地，緊鄰三多商區及亞灣區，加上位處捷運沿線，是黃金三角地段，至於哪家建商要收購，地主保密到家。這個地方也將迎來新篇章。

金芭黎舞廳緊鄰三多商區及亞灣區是黃金三角地段。圖／台視新聞

高雄／陳緗淇、柯承浩 責任編輯／蔡尚晉

