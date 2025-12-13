生活中心／綜合報導

救國團劍潭青年活動中心，和北市府簽訂協議，原本去年救該完成產權移轉，但議員批評不只點交延期完成、契稅也沒繳，甚至現在還能訂到明年二月的房間，質疑北市府的依法行政是否淪為口號。市府和救國團強調，一切都有依約處理，只是為了避免閒置，請救國團暫代管理。

民視記者周容萱：「位在台北市劍潭的，救國團青年活動中心，其實早在2016年的時候，救國團就和北市府簽訂了協議，要在去年12/31號，將建物產權移轉給北市府，可是到現在一年過去了，救國團還是持續營業。」周末到這裡，還是有不少團體、民眾進出，停車場也是停放滿滿車輛。畢竟劍潭青年活動中心可以提供大約一千人的食宿，是救國團容量最大的研習訓練中心，更是不少年長者的回憶之地。民眾：「（來台北住）常常會首選，因為環境不錯啊，價格也很優，我們也是非常的隱憂，因為每一次訂房都說，會不會結束營業都還不曉得。」

劍潭青年活動中心即將去年年底將產權移轉給北市府。（圖／民視新聞）

但產權去年就該無償移轉，卻到今年七月才點交完並供現地使用，甚至連契稅都還沒繳交，議員質疑北市府的"依法行政"淪為口號。台北市議員（民）林延鳳：「你租金又比較少，你該移轉產權給台北市政府，你們又延遲點交，延遲點交了之後，還允許他們繼續營業，有營利的行為，然後呢再來稅還不繳，什麼好處都讓他們包了嘛。」北市大地處長吳明聖：「他要繳這個錢，要跟黨產會申請，現在正在申請的過程。」

劍潭青年活動中心即將去年年底將產權移轉給北市府，如今還在營業。（圖／民視新聞）

救國團也強調，一切依約處理，只是因為產權無法分割，市府為了避免閒置損壞，才讓他們"暫代管理"。而且這塊地，未來移轉後用途為何，似乎也還沒有明確規劃。台北市長蔣萬安：「我們一定會有一個明確，當然以市政考量為最優先，未來我們透過BOT案，看如果有明確方向，我們不會排除做都市計畫變更。」但熄燈大方向明確，看來又一個時代的眼淚即將消失。

















原文出處：時代的眼淚熄燈？劍青移轉北市府 議員：好處都給救國團

