時代的眼淚！《英雄聯盟》官方問「人生首場比賽」 台灣人答案超團結：14年前那場奇蹟

《英雄聯盟》職業電競發展至今已經 16 年過去，在這個賽場上也早已留下了許多場膾炙人口，全球《英雄聯盟》電競粉絲的經典對決。而最近 LoLEsports 官方就發文詢問，「人生中第一場看的比賽是？」，結果許多台灣粉絲都一面倒的回憶，自己就是在 14 年前，震驚世界的 TPA 時代開始看《英雄聯盟》的比賽的。

不少台灣人應該都在 TPA 時期入坑（圖源：LoL Esports）

最近《英雄聯盟》全球電競（LOLEsports）在官方 Instagram 就發文詢問，「你人生中看的第一場《英雄聯盟》電競賽事是什麼？」，讓許多網友都留言分享自己的回憶。從 2011 年第一屆世界大賽的冠亞賽 Fnatic 對決 aAa 開始，S2 世界大賽上 CLG.EU 對決 WE 那場「史上最久 BO3」、2017 年的季中邀請賽，再到最近也有新觀眾從 2022 年 DRX 奪冠才開始看比賽，加入《英雄聯盟》職業電競。

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而這個問題在台灣論壇 PTT 上也掀起討論，不過，相比於全球粉絲都各自在不同的時間點開始收看《英雄聯盟》電競賽事，PTT 貼文底下許多網友的回答都比較一致表示，大多都是在 TPA 時期開始看比賽的。

有人從 S2 八強賽 TPA 對決 NJ SWD，或者四強對陣 M5 的 BO3 開始，也有人在總決賽 TPA 對上 AZF：「第一次看決賽就贏了，好爽！」或者奪冠後回國的 S3、S4 賽季才加入：「其實也忘了是哪一場了，但就是 TPA」、「TPA」

也有許多網友都提到，除了 S2 的驚奇之旅外，TPA 後來在台灣線下所打的各種表演賽，或者 GPL 賽事也都成為了他們的入坑起點。有網友也坦言，時間真的過去太久了，「想不起來 TPA 的哪一場了」，但也承認那之後就開始入坑，收看《英雄聯盟》電競賽事，而網友們的熱議討論或許也再一次證實了，雖然距離 TPA 的傳奇之旅已經 14 年過去，但因為他們而入坑的觀眾們依然能記得，當時是什麼力量推動自己，一股腦栽入《英雄聯盟》職業電競的世界的，或許也能說這一代觀眾都是「TPA 世代」也不為過。