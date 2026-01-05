時代的眼淚！北市知名戲院突宣布熄燈 最後營業日是這天

新民生戲院將結束營業。（圖／翻攝自新民生戲院官網）

台北市民生社區圓環的首輪電影院「新民生戲院」（原名民生戲院）今（5）日無預警宣布，將於31日正式結束營業。業者坦言，現在時代變了，大家的觀影習慣變了，串流平台變多、選擇也更多了，因此戲院經營變得比以前艱難得多，「向所有戲迷朋友深深一鞠躬，圓滿落幕，後會有期，江湖再見！」

新民生戲院今日下午在臉書粉專發文表示，新民生戲院將於1月31日正式結束營業，「這不是一個輕鬆的決定，更不是一句話就能帶過的告別。」並坦言時代變了、觀影習慣變了、平台變多了、選擇也更多了，戲院經營也變得比以前艱難許多。

業者感謝戲迷把新民生戲院當成生活的一部分、讓這間戲院不只是放電影的地方。「直到31日為止，燈還會亮、銀幕還會亮、電影還會繼續播放。歡迎你回來坐坐，也為這段走了很久的旅程，畫下一個溫柔的句點。」

業者也同步說明會員權益處理，一一統整包含會員卡內儲值金額退款辦理方式、會員卡紅利點數使用說明、套票使用說明等內容，強調已規劃完整的後續處理方式。

