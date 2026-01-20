時代的眼淚！北市10年甜點名店熄燈 聲明曝光

台北市天母知名法式甜點店ISM，近日於社群平台正式宣布熄燈。（圖／翻攝自ISM 臉書）





台北市天母知名法式甜點店ISM創立滿十年，近日於社群平台正式宣布因租約到期及大環境變遷等因素，門市將於本月底與大家告別。

ISM表示，因應租約及大環境變遷影響，門市將於本月底與大家告別，且在未來產品與經營未有明確方向前，不會再有開設新店面的計畫。

ISM坦言，這十年來經歷了從創業初期的滿腔熱情，到疫情期間「思考如何活下去」的艱難考驗，再到每日面對柴米油鹽與繁瑣庶務的消磨，感性地寫道，當繁雜的行政與營運事務讓他離「帶給大眾美好生活」的初心漸行漸遠時，他意識到必須做出改變，雖然長達十年的生命心血即將告一段落，但強調這段旅程中與顧客的相遇是最珍貴的收穫，顧客的理解與支持擴張了創辦人陳世霖對世界的想像，這份感激將銘記在心。

ISM計畫在一月底前舉辦「甜點送到家」畢業典禮，創辦人希望能最後一次將親手製作的甜點交到顧客手中，親口表達謝意。陳世霖承諾，在2月10日之前，他仍會堅持為大家親自製作每一顆招牌達克瓦茲與新年禮盒。

十年心血落幕草莓季

知名大提琴家陳世霖自十歲起習琴，曾師事林照程、許昱仁、馬諾欽、Paul Katz。2006至2012年任職加拿大包瑞里斯弦樂四重奏，每年超過上百場的演出，陳世霖於2015年的草莓季正式開設「ISM主義甜時」，如今也選擇在2026年的草莓季落幕。

