時代的眼淚！國光客運台中朝馬站月底熄燈 老乘客不捨告別

國光客運台中朝馬站將於本月底正式熄燈搬遷。(記者許國楨攝)

〔記者許國楨／台中報導〕陪伴台中人多年的國光客運台中朝馬站，確定將於本月底正式熄燈畫下句點，相關路線與營運據點將搬遷，消息一出，引發不少通勤族、學生及老乘客不捨感嘆直呼「一個時代結束了」。

位於台中七期門戶地帶的國光客運朝馬站，長年是中部南來北往重要交通樞紐，不論是假日返鄉的遊子、北上打拚的上班族，都曾在此等車、上車，留下許多生活片段，站內售票窗口、候車座椅與熟悉的報班廣播聲，成為不少人心中難以取代的記憶。

不過，超過20個年頭的朝馬站，傳出月底即將搬遷至附近，最近玻璃門外已貼出公告，寫著租約到期、公廁無法使用等字眼，近日已有民眾特地前往拍照留念，有人感嘆「以前常在這裡搭夜車北上念書工作」，也有人說「這裡承載了青春與奔波的回憶」。

雖然朝馬站即將停用，但相關客運服務並未消失，旅客仍可在新站點搭乘原有路線，只是對許多台中人而言，這不僅是一處交通設施的搬遷，更象徵著一段城市記憶的淡出，當熟悉的站牌與月台不再，人來人往的畫面，也正式成為「時代的眼淚」。

玻璃門已貼出「租約到期、公廁無法使用」等字眼公告。(記者許國楨攝)

許多老乘客滿滿不捨。(記者許國楨攝)

