時代的眼淚！數位化讓人們不再投遞紙本信件，丹麥郵局終止400年送信服務

一棟鄰近哥本哈根中央火車站鐵道的紅磚建築，見證丹麥郵政與電報服務的黃金年代。這座在1912年啟用的中央郵政大樓，如今已改建為高級飯店，而它所象徵代表的郵政時代，也在今日正式走向終點。

丹麥國營郵政公司PostNord宣布，他們已在12月30日完成投遞最後一封實體信件，正式結束該企業橫跨400年歷史的信件投遞服務。即日起，丹麥成為全球第一個、認定實體郵件不再具必要性或經濟效益的國家。

從實際數據來看，PostNord選擇退場有其原因，丹麥在2024年的信件投遞量，相比2000年大幅銳減超過90%。而在大西洋彼岸的美國郵政（US Postal Service），其在2024年的信件投遞量，也比2006年減少約50%。隨著通訊方式轉為即時通訊軟體、視訊通話與社群平台，人們寄信的需求大幅萎縮，郵政系統的核心功能，也早已被數位科技所取代。

PostNord發言人布雷斯瓦德（Andreas Brethvad）表示，有鑑於幾乎所有丹麥民眾都已完全數位化，實體信件不再扮演重要角色，如今現狀是，他們得將更多心力，放在電子通訊與電商包裹身上。

拆除郵筒引發懷舊收藏

事實上，早從今年6月起，丹麥郵政就開始陸續移除、全國約1500個郵筒。這些具有時代印記和象徵意義的物件，也成為熱門拍賣標的，吸引數十萬丹麥人湧入平台搶購，每個郵筒售價介於1500至2000丹麥克朗（約新台幣7403至9871元）不等。

對不少民眾而言，郵筒不只是公共設施，更是一段生活記憶的象徵。

丹麥郵政從12月30日起，終止投遞紙本信件的服務。（翻攝自PostNord粉專）

不過，未來如果還打算寄送賀卡或信件至丹麥，也不必過度擔心，因為丹麥未來「仍可寄送信件」，只不過不再是郵政機構專屬服務項目，改由民營物流企業執行，成為類似包裹的服務之一。接下來，PostNord則將專注於投遞接收包裹，因應該國網路購物需求持續成長。

雖然丹麥郵政聲稱絕大多數國民，皆以習慣數位化生活，但現實狀況下，卻有一群人、也是近年來依舊倚賴郵政服務的族群，在這個時節點被「忽視排除」，那就是年長高齡者。

丹麥老年人協會（DaneAge Association）指出，「對於年輕世代或中年族群，我們很容易用手機或網站收發信件，但對那些不具數位能力、而且幾乎不太可能重新學習的人們，他們如今卻少了一項服務。」民營物流雖有提供到府收件服務，但 申請與付款、仍須透過數位方式完成，這對於該國高齡人口絕對是一大難題。

面對「這個時代的結束」，許多丹麥民眾在社群感嘆，「再過五年，我可能得向5歲的小孩解釋，什麼東西是郵筒。」

美國密西根大學教授艾里森（Nicole Ellison）則指出，雖然科技無法完全複製手寫信的溫度，但人類已嘗試透過表情符號、GIF、色彩與排版，重新為數位訊息注入情感。

「我們畢竟是人類，無論使用什麼媒介，都會想辦法傳遞情感。」

