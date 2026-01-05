時代的眼淚！新民生戲院宣布結束營業 最後進場看電影時間是這天

記者李鴻典／台北報導

時代的眼淚！位於台北市民生社區的新民生戲院今（5）天發出結束營運公告表示，新民生戲院，將於2026年1月31日，正式結束營業。

以下為【新民生戲院 結束營業公告】全文：

有些話，真的想了很久。

也知道，總有一天一定要說。

只是沒想到，這一天來的時候，心裡還是這麼滿。

新民生戲院，將於2026年1月31日，正式結束營業。

這不是一個輕鬆的決定。

更不是一句話就能帶過的告別。

我們知道，時代變了。

觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了。

戲院經營，變得比以前艱難得多。

但你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們。

所以這篇公告，不是結束。而是感謝。

謝謝你，曾在某個夜晚選擇新民生戲院。

謝謝你，把這裡當成生活的一部分。

謝謝你，讓這間戲院，不只是放電影的地方。

如果你/妳喜歡綠蔭與文化，民生社區一直都在。如果你/妳喜歡電影，我們希望，在最後這段時間裡，還能再陪你，好好看完幾部電影。

直到2026/01/31為止，燈還會亮、銀幕還會亮、電影還會繼續播放。歡迎你回來坐坐，也為這段走了很久的旅程，畫下一個溫柔的句點。謝謝你們。真的，謝謝。

新民生戲院向所有戲迷朋友深深一鞠躬，我們下台一鞠躬，圓滿落幕，後會有期，江湖再見。

新民生戲院也發出【新民生戲院 會員相關權益處理說明】：

親愛的會員朋友們，因新民生戲院將於2026年1月31日結束營業，針對會員卡內的儲值金額、紅利點數與套票，我們已規劃完整的後續處理方式，希望能讓每一位會員，都能安心、清楚地完成相關作業。

一、會員卡「儲值金額」退款辦理方式

為確保每一筆退款都能正確、完整處理。我們將採取登記後統一匯款的方式進行：

• 請會員本人於 公告日起至 2026/01/31 前，親至戲院現場

• 由現場服務人員提供退款申請表單

• 請填寫會員資料與本人銀行帳戶資訊

• 本次配合辦理之銀行為：

郵局、國泰世華銀行、上海商業銀行

中國信託銀行、陽信銀行、富邦銀行、華南銀行

表單完成並由現場人員收件確認後，相關退款款項預計於2026/02/11前全數匯款完成。

為集中作業並確保帳務正確性，恕不提供現場即時退現，敬請會員理解。

退款申請須由會員本人辦理，若委託他人，請攜帶相關證明文件。

二、會員卡「紅利點數」使用說明

目前紅利點數仍可正常使用，兌換方式維持不變：2點可兌換1張電影票。

請尚有點數未使用的會員，於2026/01/31前至現場兌換觀影，把點數，留在一場真正看完的電影裡。

三、套票使用說明

若您仍持有尚未兌換之電影套票，也請於2026/01/31前至現場完成兌換觀影。

套票與點數皆僅限於營業期間內使用，敬請會員留意時間，提前安排觀影。

如有任何會員權益相關問題，歡迎於營業時間內洽詢現場服務人員，我們將盡力協助您完成所有流程。

新民生戲院

敬上

