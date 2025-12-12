中部中心／陳仕承、李柏瑾報導

位在台中市西屯區的國光號朝馬站，已有超過20年，更是南來北往旅客的共同記憶，如今因為地主不續租，傳出車站即將熄燈搬遷，令許多旅客不捨，而國光客運也表示，新的場站也會在附近，方便旅客搭乘。





時代的眼淚！ 服務逾20年國光台中朝馬站將熄燈搬遷

國光台中朝馬站傳將熄燈搬遷貼出公告表示租地契約已到期（圖／民視新聞）









紫白色客運車輛，一台接著一台進站出站，載著旅客南來北往，這裡是國光客運台中朝馬轉運站，人潮總是絡繹不絕，不過，超過20個年頭的朝馬站，傳出即將熄燈搬遷。玻璃門外貼出公告，寫著租約到期、公廁無法使用等字眼，不少人在留言板親筆寫下，看來只能成為回憶，珍重再見，乘客滿滿不捨，直呼時代的眼淚。

時代的眼淚！ 服務逾20年國光台中朝馬站將熄燈搬遷

國光朝馬轉運站將熄燈搬遷留言板告別滿滿不捨（圖／民視新聞）









面對撤站傳聞，據了解因為地主規劃收回土地無法續租，目前租約預計到2026年一月底。不過民眾別擔心，並不是不跑了，而是會搬遷到附近設站，但日期還沒確定。不只民眾搭車要轉點，荷包也要縮水，國光客運宣布調漲，桃園機場往返台中朝馬票價，調漲30-40元，漲幅約9%-11%，老地標即將消失，加上票價喊漲，對通勤族和遊客來說，恐怕都需要一點時間適應。





