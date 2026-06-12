時代的眼淚！《爆爆王》無預警8月結束20年營運 網淚：童年再見

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又一個時代眼淚消失！陪伴七、八年級生長大的經典遊戲《爆爆王》11日無預警宣布結束營運，遊戲橘子表示，「道別，是為了將最美好的畫面定格」，由於代理合約到期，將於8月13日中午12點正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器，消息一出，讓超過6萬名網友哀號「再見了童年」！

《爆爆王》粉專11日提到，「還記得二十年前，第一次學會放水球、第一次在海盜船地圖裡反敗為勝的感動嗎？這段長達二十年的旅程，讓我們從青澀的學生成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像是一座時光機，守候著大家最單純的快樂」，然而「道別，是為了將最美好的畫面定格」，儘管心中有再多不捨，仍要抱著遺憾宣布「結束營運」。

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《爆爆王》表示自6/11下午2點起停止新帳號創立，並調整商城內容、停止樂豆點商品販售，最終將於8/13中午12點正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器，屆時將無法再登入遊戲，官方更籌備《感謝有你：爆爆時光膠囊》，邀請玩家再回到爆爆城和老隊友、對手們說再見。

結束營運消息引爆6萬名網友哀號，童年回憶湧現不捨說到「時代的眼淚」、「十字鎖法走入歷史」、「以前都跟媽媽要錢儲值」、「高中電腦課都在玩」、「掰掰童年之一、掰掰爆爆王」，有網友也說，現在幾乎完全沒人，上線的都是外掛和掛機。

由Nexon開發的《爆爆王》是許多七、八年級生的童年回憶，創造出睏寶、藍寶、囡囡等多個可愛角色，2003年由數碼戲胞代理引入台灣稱作《彈水阿給》，不過歷經公司惡性倒閉後，2006年遊戲橘子接手代理權並改名《爆爆王》，隨著時代過去，2011年自美國開始停運，台灣將和韓國同步在8/13結束營運。





責任編輯／張碧珊

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