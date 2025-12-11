時代的眼淚! 高雄在地15年百貨將結束營業 居民錯愕

南部中心／曾虹雯、陳凱茂 高雄市報導

高雄民眾的時代眼淚，再添一筆。在地15年的"21世紀百貨廣場"，生活用品五金百貨，琳瑯滿目，網友封為"高屏版的小北百貨"，最近卻懸掛「結束營業，全面8折」的長版布條，讓當地居民相當錯愕。有人說是租約到期，再加上地點是連鎖品牌一級戰區，遭到網路購物和連鎖百貨超市的夾殺，眾說紛紜。





高雄在地的五生活用品百貨，被網友封做高屏版的小北百貨。（圖／民視新聞）

生活用品五金或琳瑯滿目，缺少什麼立刻就能買到，不少民眾生活上的好鄰居，如今卻突然掛上「結束營業全面8折」的布條，讓當地居民相當錯愕。說是看到外面掛布條才知道要結束營業，平常我會來這裡買，開很久了。

這是高雄在地的五生活用品百貨，1995年高雄起家，在高雄、屏東擁有7家分店，被網友封做高屏版的小北百貨。其中天祥店月底就要吹起熄燈號。民眾說其實蠻好買的，突然說不做了也嚇一大跳。還有人也疑惑，自己很習慣常來這邊買，就不曉得他們什麼原因突然熄燈。





即將結束營業打出八折優惠，不少居民趕來購物搶折扣。（圖／民視新聞）





退場說法有一說是因為租約到期。而這裡是人口密集的文藻鼎中商圈，也是不少連鎖品牌一級戰場，有人認為是受到網路購物和當地連鎖百貨超市夾殺，才回黯然退場。

當地民眾也說，這附近有小北啊還有一個九九五金百貨，也有家樂福超市，還有兩家全聯量販店，對面又新開一家寶雅生活百貨，競爭激烈也可能是熄燈原因之一。當地人記憶中的老鄰居，如今也成了時代的眼淚。





