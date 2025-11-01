時代的眼淚！高雄海軍四海一家經營至年底

高雄左營四海一家已經有75年歷史招牌的眷村菜，店家在臉書貼出公告，宣布餐廳將經營到年底。（圖／翻攝自海軍四海一家 臉書）





高雄左營四海一家已經有75年歷史招牌的眷村菜，有顧客一個月要來吃好幾回，不過店家在臉書貼出公告，宣布餐廳將經營到年底，未來將委由專業團隊經營，顧客擔心口味變，也有人不捨，希望原團隊能夠留下來。

炸銀絲卷、蒼蠅頭，道地的眷村菜還有這個菊花白玉盅是招牌，顧客必點，幾乎每桌都有，老字號高雄左營四海一家餐廳，假日時間滿滿人潮，但是店家在臉書貼出公告，因政策指導，餐廳將公開招標，委由專業團隊經營，餐廳部只營運到12月底。

顧客：「之前在地的業者，都知道顧客的口味，那你現在換新的，我們也不曉得是怎麼樣的口味。」

顧客：「一個禮拜兩個禮拜會來吃一次，之後只到12月底，會很捨不得。」

左營四海一家是海軍轄下唯一對外營運的餐廳，1950年興建，以傳統眷村菜為主，是海軍人婚宴聚餐首選，不過2021年新冠肺炎疫情影響，虧損近530萬，近年營運剩餘也比往年少，司令部說四海一家必須走出左營，不能拘泥於過去傳統風光，已經聘請知名主持以江浙菜和眷村菜為菜色基底，加入新鮮元素，重新打響四海一家品牌形象。