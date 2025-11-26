時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地

〔記者葛祐豪／高雄報導〕時代的眼淚！今年4月底開始拆除的高雄老字號國際商工，拆除工程已經完工，目前已夷為平地，未來將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。

國際商工是高雄老牌私校，創立於1948年，原址位於台南市，1956年搬到高雄三多路現址。受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多後，市府宣布國際商工舊址，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用，培育南方醫療人才，這也是大高雄第一所國立醫學院。

國際商工拆除的消息一出，不少校友感嘆「以前讀書的時候，印象中的國際公、三信婆已成回憶了」、「想到就懷念，以前機車交友多在國際門口等抽鑰匙」、「高雄三國志要走入歷史了？」，高雄四大高職包括三信、國際、立志及樹德，當初被合稱為「三國志樹」，充滿著在地高雄人的年少輕狂。

國際商工拆除工程從今年4月底展開，預計要拆除的校舍共6棟，樓高分別是5至6層，期間一度因承包廠商的拆除工法與原核准施工計畫書不符，恐致「建物軟腳崩塌」，遭市府勒令停工。如今工程總算順利完工，原來的校舍望去是一片平地。

高市府表示，國際商工占地約2.96公頃的校地， 市府推動大眾運輸導向型發展(TOD)，計劃將南側校地約1.49公頃土地，變更為捷運開發區，該地區鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及三多、福德路周邊商業區，具備發展潛力。

至於北側約1.47公頃，作為醫學院預定地，未來中山大學醫學院進駐後，可串連鄰近民生醫院、凱旋醫院、長照大樓與衛生局的高雄健康園區。

