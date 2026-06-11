時代的眼淚！20年《爆爆王》宣布8/13結束營運 玩家淚：童年沒了

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記者蔣季容／台北報導

震撼彈！線上遊戲《爆爆王》今（11）日無預警宣布，將於8月13日正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器。官方表示，為了讓這場離別不留遺憾，特別籌備了《感謝有你：爆爆時光膠囊》，誠摯邀請大家再次回到爆爆城，與老隊友、老對手們好好地說一聲再見。

爆爆王今日在臉書指出，「親愛的爆爆王村民們：還記得二十年前，第一次學會放水球、第一次在『海盜船』地圖裡反敗為勝的感動嗎？這段長達二十年的旅程，我們從青澀的學生成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像是一座時光機，守候著大家最單純的快樂。因為有你們每一位的參與，爆爆城才有了呼吸，成為一個充滿溫度與笑聲的家。」

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爆爆王表示，「道別，是為了將最美好的畫面定格。」儘管心中有再多的不捨，仍必須抱著遺憾的心情宣布，由於代理合約到期，《爆爆王》將於 2026/8/13（四）中午 12:00 正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器。」

爆爆王感性說道，「我們明白這對大家來說不只是一款遊戲的結束，更是我們將青春最燦爛的一章，溫柔地收藏進回憶的書架中。為了讓這場離別不留遺憾，我們特別籌備了《感謝有你：爆爆時光膠囊》，誠摯邀請大家再次回到爆爆城，與老隊友、老對手們好好地說一聲再見。」

消息一出，網友紛紛崩潰表示「掰掰童年之一，掰掰彈水阿給，掰掰爆爆王」、「我的童年沒了」、「我的童年正一點一點的消失」、「時代的眼淚了」、「感謝我的青春」。

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