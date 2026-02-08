時代眼淚回歸！《凡爾賽玫瑰》快閃店來襲 重現奧斯卡帥氣英姿與經典原畫廊

跨越半世紀、全球累計銷量突破2300萬冊的少女漫畫始祖《凡爾賽玫瑰》，即將於2/10至3/22在新光三越台北南西店一館9樓重現那段交織愛情與革命的歲月。這部陪伴無數讀者走過青春的經典，將透過大型視覺呈現與珍貴原畫，帶領粉絲重新校準心中的熱血與浪漫。

走進快閃店，首先引發話題的是「紅白玫瑰合影牆」，還原了奧斯卡軍裝英姿與瑪麗皇后的並肩瞬間，象徵著信念與王權的交鋒。現場更特別設置了「經典原畫廊」，精選多幅從宮廷舞會到革命前夕的關鍵畫面，在細膩的筆觸中，瑪麗皇后的身不由己與奧斯卡堅守的自由理想躍然紙上。當粉絲穿梭在「四大主角相框」之間，彷彿能聽見定格畫面中響起的史詩主題曲，重溫那份跨越時代的宿命感。

這場慶典也將作品的情感張力延伸至日常生活，現場推出的70款新品中，不乏極具收藏價值的「無框畫」與「盲抽壓克力立牌」，將經典劇照定格於掌心。對於追求生活質感的粉絲，印有軍徽符號的造型鑰匙圈、流沙杯墊以及ID卡套，則將奧斯卡的帥氣與優雅轉化為通勤與辦公時的低調陪伴。

現場亦準備了細膩的驚喜回饋，只要在活動期間消費並出示打卡畫面，即可兌換限量的「凡爾賽玫瑰香氛明信片」；滿額另有角色紙膠帶等限量贈品。這不僅是一場快閃活動，更是一次與奧斯卡、安德烈等經典角色重逢的珍貴機會。

