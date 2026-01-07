時代眼淚！宜家突宣布關閉陸7家門市 為「坪效」改攻小型店

面對全球經濟不確定性及消費者行為深刻變化，「宜家中國」宣布將從2月2日起關閉上海、廣州等7家大陸門市。營運策略將從規模擴張轉向精準深耕，未來兩年將開設超過十家小型店，以增加坪效。

宜家宣布從2月起關閉大陸7家門市。（示意圖／pexels）

綜合《澎湃新聞》、《界面新聞》報導，「宜家中國」1月7日發布門店布局調整說明，稱經過對現有顧客觸點全面審視評估後，決定停止運營宜家上海寶山商場、宜家廣州番禺商場、宜家天津中北商場、宜家南通商場、宜家徐州商場、宜家寧波商場和宜家哈爾濱商場。當地顧客仍可透過所在城市其他宜家商場或官網、APP、微信可購物小程序、天貓旗艦店及京東旗艦店等全渠道繼續體驗產品和服務。

廣告 廣告

「宜家中國」方面強調，大陸一直是宜家最重要的戰略市場之一，然而面對全球經濟不確定性、數位化浪潮及消費者行為的深刻變化，零售業正經歷前所未有的轉型。宜家持續在全球範圍內評估和優化業務組合、通路佈局與營運結構，以便更好地貼近顧客需求。具體措施包括透過轉型、關閉或增設業務單元，讓每平米商業面積發揮更大效能，進而為顧客和業務創造價值。

未來將從規模擴張轉向精準深耕，以北京和深圳作為重點市場進行探索，在接下來的兩年內開設超過十家小型門店，包括將於2026年2月開業的宜家東莞商場和將於4月開業的北京通州商場。

「宜家中國」1月7日發布門店布局調整說明。（圖／翻攝每日經濟新聞）

據悉，宜家1943年創立於瑞典，是全球最大的家具家居用品零售商，於1960年代在大陸開始採購業務，1998年開設首個宜家商場。自此在大陸逐步建立起包括產品開發、採購、生產、物流配送、零售商場和數位化創新等完整價值鏈，並透過持續投入、學習與進化，從「現付自提」模式轉型為全渠道零售商。

截至2024財年底，宜家在大陸地區共運營39家門店，大陸已成為宜家全球最大的採購市場和業務增長最重要的空間之一。2025年9月，「宜家中國」2026財年啟動會透露，2026財年將投資1.6億元人民幣（約7.2億元新台幣）推出超過150款更低價格產品，其中7成將集中在該品牌的暢銷產品上。過去兩個財年，「宜家中國」已累計投資6.73億元人民幣（約30.3億元新台幣）推出更多更低價格的產品。

延伸閱讀

H200晶片何時售陸？黃仁勳曝需求強勁 與華府談最後細節

黃仁勳、蘇姿丰尬場演講過後... 輝達、超微、台積電ADR股價速覽

速度飆5倍！黃仁勳發表超級AI平台「Rubin」：已量產