時代眼淚！「日本旅遊神器」年底撤台 達人嘆：當年人手1台

近年eSIM服務崛起，成為民眾出國旅遊上網的新選擇。

近年eSIM服務崛起，逐漸取代電信漫遊、Wi-Fi分享器租借，成為民眾出國旅遊上網的新選擇。日本「Wi-Ho特樂通」台灣分公司近日公告，配合日本總公司策略調整，年底將結束在台營運。特樂通預告退出台灣，不少網友感嘆又一個時代眼淚，旅日達人林氏璧也稱當年國人赴日旅遊，幾乎人手一台特樂通Wi-Fi分享器，總部撤台的決定讓他覺得很可惜，因為據他所知，特樂通的台灣分公司生意一直不錯。

Wi-Ho特樂通近日在臉書粉專預告將結束營業，表示為配合日本總公司整體營運策略調整，台灣分公司將於2025年12月31日正式結束營業，官方粉專也將於同日結束服務，感謝消費者長期以來的支持與信任。

Wi-Ho特樂通台灣分公司近日公告，配合日本總公司策略調整，年底將結束在台營業。（翻攝自Wi-Ho特樂通臉書）

聽聞Wi-Ho特樂通台灣分公司將結束營業，旅日達人林氏璧發文感慨，回想特樂通來台灣時，可說是開啟了去日本上網人手一台分享器的年代。無奈隨著SIM卡當道，這幾年又有eSIM出現，最終還是走到了這一步。

林氏璧表示，特樂通一直是間認真經營且正派的公司，疫情前除了通訊，也有朝推展日本觀光的方向努力，據他了解，台灣分公司生意一直還不錯，這次因為日本總公司營運策略收攤，他個人覺得蠻可惜的。

旅日達人林氏璧稱Wi-Ho特樂通當年開啟了去日本上網人手一台分享器的年代。（翻攝自Wi-Ho特樂通臉書）

