時代眼淚！特斯拉Model S、X明年停產 馬斯克證實了

特斯拉執行長馬斯克。（圖／美聯社）





特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）28日拋出震撼彈，正式宣布將於2026年第二季結束旗下經典旗艦車款Model S與Model X的生產。

馬斯克形容這是這兩款車型的「光榮退役（Honorable discharge）」，未來位於加州佛利蒙（Fremont）的工廠產線將全面改裝，轉而投入生產Optimus人型機器人，宣示特斯拉將從電動車製造商大步轉型為AI與機器人公司。

經典車款「光榮退役」 讓位給自駕與AI未來

根據《舊金山紀事報》、《衛報》等多家外媒報導，馬斯克在財報會議中明確表示：「是時候讓Model S和Model X計畫畫下句點，並給予它們光榮退役了。」他強調，這是一個「帶點感傷」但必須執行的決定，因為特斯拉的未來將建立在「自動化與AI」之上。

Model S自2012年推出以來，不僅奠定了特斯拉在電動車界的霸主地位，更被視為開啟現代電動車時代的先驅；隨後於2015年推出的Model X則以獨特的鷹翼門設計驚豔全球。

然而，隨著較親民的Model 3與Model Y成為銷售主力，S與X的銷量佔比逐年下滑。根據數據顯示，去年這兩款旗艦車型僅佔特斯拉全球交付量的不到3%，逐步邊緣化也讓停產傳聞成真。

佛利蒙工廠大改造 目標年產百萬台機器人

隨著S與X停產，原本位於加州佛利蒙工廠的生產空間將被賦予新任務。馬斯克透露，該廠區將被改造為Optimus人型機器人的專屬生產基地。他展現強大野心，喊出未來目標要達到年產50萬甚至100萬台Optimus機器人的規模。

外媒《Electrek》分析，這項決策象徵特斯拉的營運重心已出現歷史性轉移。馬斯克認為Optimus機器人的潛在價值將遠超電動車業務，甚至曾預言機器人將帶領特斯拉市值邁向新高峰。目前特斯拉已計畫在2026年第一季展示更成熟的Optimus版本，並力拚年底前量產。

庫存清空即絕版 想買要快

馬斯克也在會議中提醒對Model S與Model X有興趣的消費者，「現在就是下訂的最後時機」。特斯拉預計在2026年第二季生產最後一批車輛後正式關閉產線，隨後將僅提供現有車主的後勤維修服務，意味著這兩款曾叱吒風雲的電動車將正式走入歷史。

