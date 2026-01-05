時代眼淚！迪化街40年老店「顏記杏仁露」2／28歇業 業者認租金壓力大
迪化街商圈是許多觀光客來台北必逛行程之一，該處有許多老字號店家，其中主打杏仁露的顏記冰飲店開業40年，更是不少人記憶中的好滋味。不過近日傳出因租金高漲，生意也不如以往，老闆決定過年後退休，店面預計在2月28日結束營業。
顏記冰飲店位在台北市霞海城隍廟旁邊的永樂市場1樓，在眾多店面中人潮絡繹不絕，夏天有杏仁、綠豆或紅豆露，冬天則有溫暖身心的花生湯、油條和椪餅，甜蜜蜜的美好滋味烙印在不少老台北人與觀光客記憶中。日前卻有網友透露，顏記將於過年後收攤，引發熱議。
據《TVBS新聞網》報導，業者證實此傳聞，也坦言因租金高漲壓力大，公有市場不能擺放東西，生意更清淡，雖然有很多觀光客，多半卻只有逛街不花費，所以預計營業至2月28日。
顏記冰飲店確定在今年2月底歇業的消息曝光後，網友們紛紛不捨表示，「最喜歡他們家的紅豆露，以後吃不到了嗎？」、「全台北最濃郁的花生湯就在他們家啊」、「又一個時代的眼淚，從小吃到大，居然要收了」。
而顏記冰飲店在台北市市場處的介紹中，老闆分享南北做法不同，北部做法是將涼露和甜品豆類分開放，先將石花凍一碗碗做好凝固待用，吃之前再將甜品加入，連甜味都是最後再加；南部做法則是在石花菜做成的涼露還沒凝固成軟凍之前，就把豆類或杏仁露等甜品加入拌勻，再放進冰櫃。
