時代眼淚＋1 大統百貨屹立半世紀…確定熄燈！「夷為平地」時間曝光

記者簡榮良／高雄報導

時代眼淚流不停！曾是高雄地王、創台灣營業額最高紀錄的大統百貨高雄五福店，屹立半世紀，日前盛傳歇業消息遭業者否認；不過，從櫃位貼出的撤櫃通知單來看，八九不離十。果然，集團昨（8）日突襲發布最新公告，坦承五福店租約期滿，2月28日是最終營業日，3月初開始，將拆除建築本體，夷為平面土地，對於未來用途並未多說明，留下伏筆。

大統百貨高雄五福店，屹立半世紀宣布歇業。（圖／記者簡榮良攝影、翻攝自大立、大統五福店臉書）

大統五福店地處精華地點，鄰近新堀江和玉竹商圈，1975年開幕，是當時東南亞規模最大的百貨公司、高雄地王、創台灣百貨營業額最高紀錄，正當外界一片掌聲看好時，1995年一場大火重創，火勢延燒整整3天，主體建物付之一炬，陷入10年沉寂與荒廢，直到2005年浴火重生，不巧又遇到高捷施工衝擊營運，11年過去了，這座陪伴高雄人逾半世紀的地標，宣布走入歷史。

廣告 廣告

大統百貨公告中指出，1995年祝融事件及高雄捷運施工期間的商圈衝擊，對營運造成重大挑戰，2006年在時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，大統集團秉持共榮商圈的信念，斥資數億元整建，將原10層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下一層至地上三層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。

大統五福店地處精華地點，鄰近新堀江和玉竹商圈，1975年開幕，是當時東南亞規模最大的百貨公司、高雄地王、創台灣百貨營業額最高紀錄。（圖／記者簡榮良攝影）

隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運。2月28日為與進駐品牌延展合約之最終營業日；3月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地，這象徵一段城市記憶告一段落。

展望未來，集團看見高雄近年「演唱會經濟」、亞灣區發展，以及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動人流與商圈熱度回升，使賣場整體來客較過往成長約三成。因應城市動能與人潮結構改變，將朝更貼近城市需求的新定位推進，導入更多元、創新的服務型態，開啟下一階段想像。

2月28日是最終營業日，3月初開始，將拆除建築本體，夷為平面土地，對於未來用途並未多說明，留下伏筆。（圖／翻攝自google街景畫面）

大統集團表示，將持續深化零售與商業空間開發，整合集團資源，結合大樂量販零售營運量能與大統地產開發整合優勢；同時推動鄰近五福路地段大立商圈之大立二館開發，座落中高雄核心城市區域，規劃更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間，延續深耕地方、共榮城市的責任，與高雄城市發展共同前行，感謝每一位顧客與夥伴長年支持與陪伴。

鄰近的新堀江和玉竹商圈人潮勢必受到影響。（圖／記者簡榮良攝影）

更多三立新聞網報導

對峙畫面曝！屏東毒梟拒捕…握手榴彈「半身跨陰陽」要引爆 嬸嬸勸降

陳菊請辭監察院長…生效後7天！賴清德「心繫1事」低調南下探視

墾丁「梅花鹿墳場」鎖喉變白骨畫面曝！墾管處急回應

一牆之隔！高雄第二監獄旁…露天車棚「擺1物」爆炸：燒剩骨架

