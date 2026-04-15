時代翻篇瘋狂落幕！許家印受審認罪 一個時代的註腳與終結／羅登廉

羅登廉（作家、文藝評論家）

2026年4月13至14日，在深圳中院的法庭之上，許家印站在被告席，面對八項罪名當庭認罪悔罪（見圖）。這位在大陸曾以2,900億身家登頂首富、將恆大推上全球房企王座的男人，終究沒能逃過法律的清算。從巔峰人生到階下囚，這場遲來的審判與認罪，不只是一個人的結局，更是房地產野蠻生長時代的註腳與終點。

沒人會對這一刻感到驚訝。 2021年流動性危機爆發，恆大財富爆雷，無數家庭的理財血本無歸；2023年許家印被採取強制措施，千億債務窟窿暴露無遺；2024年證監會頂格處罰41.75億，對其終身禁入證券市場。這一路的墜落，早已在無數爛尾樓、逾期商票和投資者的失望中寫定。

廣告 廣告

八項罪名，每一項都沉甸甸的，每一項都關乎無數人的切身利益。非法吸收公眾存款、集資詐騙，戳破了高息理財的虛假泡沫，讓普通家庭的血汗錢打了水漂；欺詐發行證券、違規披露，把資本市場當成提款機，虛增收入5640億，欺騙投資者、蒙蔽監管；違法發放貸款、非法賄賂資金，無風險挪用企業挪用公司資產；這些行為疊加在一起，構成了一個龐大的違法帝國，也動搖了整個產業的信用根基。

許家印的故事，是高槓桿擴張的典型樣本。踩中都市化風口，他用高週轉、高負債模式快速擴張，2017年市值達4,000億港元，登頂業界之巔。

但他似乎從未敬畏法律、敬畏市場、敬畏信任。在一言堂的治理下，董事會形同虛設，所有決策都由他一人拍板。野心無限膨脹，從地產跨界足球、文旅、汽車、健康，喊著世界第一的口號，卻鮮少創造真實價值。不斷加槓桿、持續造假，維持虛假繁榮，把風險層層轉嫁，最後釀成兩兆債務的驚天雷。這種瘋狂的擴張，不僅拖垮了恆大，也引發了連鎖反應，影響了上下游產業鏈，讓整個產業為之震動。

更讓人不齒的是，危機顯露後的選擇。大樓將傾時，他沒想著如何承擔責任、挽回損失，反而透過離岸家族信託、技術性離婚等方式轉移資產，試圖切割風險、逃避懲罰。香港法院擊穿家族信託，全球資產被凍結，戳破了這種精緻的利己算計。他以為資本能規避法律，卻忘了在底線面前，再大的名氣、再多的財富都不堪一擊。

這場庭審，是司法程序的關鍵一步，更是面向全社會的深刻警示。對企業經營者而言，合規經營永遠是不可逾越的底線。任何試圖用規模、名氣對抗法律的行為，最終都會自食惡果。企業做大做強，靠的是腳踏實地創造價值，而非投機取巧、走捷徑。把個人意志凌駕於體制之上的老闆，終究會被貪婪與狂妄反噬。

對一般人來說，這也是一堂生動的風險課。那些看似誘人的高息理財、穩賺不賠的承諾，背後往往藏著陷阱。盲目追逐高收益、輕信巨頭光環，最終可能付出傾家蕩產的代價。理性投資、敬畏風險，才是守護財富的必修課。

許家印認罪，標誌著房地產行業野蠻生長時代的徹底落幕。曾經靠著高槓桿、無視規則的發展模式，已走到盡頭。未來的市場，必然是法治更健全、監管更嚴格的市場，只有堅守合規、注重品質的企業，才能長久立足。這不是某一個人的悲劇，而是一個時代的轉型註腳。

庭審擇期宣判，法律將給予最終裁決。但無論結果如何，許家印的覆滅都已成為定局。它用最慘痛的教訓告訴所有人：商業的本質是誠信與責任，財富的根基是守法與合規。突破底線的瘋狂，終會迎來清算；漠視規則的傲慢，終會付出代價。這遲來的認罪，不僅是對許家印個人的審判，更是對市場秩序的維護，對公平正義的堅守，對所有堅守底線者的告慰。

時代翻篇，過往的瘋狂終將落幕。留下來的，是對規則的敬畏、對誠信的堅守，以及對未來市場生態的重塑。這，或許就是許家印案留給這個時代最深刻的註腳。（照片翻攝畫面）