時代變了…台北「新民生戲院」公告1月底結束營業 影迷不捨：謝謝你們撐到現在

台北市民生圓環旁的新民生戲院即將在本月結束營業。（翻攝自新民生戲院官網）

台北市松山區民生社區內的「新民生戲院」，前身是擁有30年歷史的民生戲院，曾歇業15年，2012年才以新民生戲院重新營運。然而近年觀影習慣變化，平台、選擇變多了，業者感嘆戲院經營變得比以前艱難許多，今（5日）發出公告表示，將於今年1月31日正式結束營業，讓許多在地影迷相當不捨。

老員工接手重新開幕 自嘲人少容易包場

「新民生戲院」位在民生圓環旁，其前身民生戲院在當地經營約30年後，因不敵連鎖影城的競爭而歇業，15年後才由老員工接手經營、更新放映設備，在2012年4月重新開幕。

新民生戲院曾自嘲，他們是首輪院線電影院，卻被很多人誤以為是二輪戲院，冷門時段還可能會不小心包場，還是全台北唯一保留電話訂位服務的電影院，但通常都有很多空位，很多人穿著拖鞋來看電影，是最輕鬆的觀影場所。

先前就有傳聞新民生戲院的房東新光人壽為了活化資產，要出售該戲院，但最後無人投標而流標，去年也有傳聞戲院即將結束營業，如今業者正式貼出公告，證實將於今年1月31日結束營業。

平台變多了 戲院經營更艱難

業者公告中感性表示，這不是一個輕鬆的決定，更不是一句話就能帶過的告別，「我們知道，時代變了。觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了。戲院經營，變得比以前艱難得多。」但觀眾每次進來買的每一張票，都曾經撐住了他們，感謝大家曾選擇新民生戲院，把這裡當成生活的一部分，更讓這間戲院不只是放電影的地方，「如果你/妳喜歡綠蔭與文化，民生社區一直都在。」

他們也邀請大家在31日以前回來坐坐，也為這段走了很久的旅程畫下一個溫柔的句點，「向所有戲迷朋友，深深一鞠躬，我們下台一鞠躬，圓滿落幕，後會有期，江湖再見」，並公布會員儲值金與紅利、套票等處理作業方式。

又一間時代的眼淚即將告別，影迷們紛紛不捨留言表示：「謝謝你們多年後還決定回來再陪社區走了好一段路。從小到大的回憶永遠都會在我們腦中的」「你們努力過，辛苦了。我也有很多美好回憶。無奈疫情跟串流衝擊實在太大了。」「謝謝你們撐到現在，很多美好回憶～」「謝謝新民生戲院，我捨不得那個明亮乾淨有人情味的戲院」「謝謝你們的陪伴，真是從小到大的回憶！」

