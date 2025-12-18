時代變了！奧斯卡頒獎典禮2029移師YouTube直播 告別ABC半世紀合作

奧斯卡金像獎示意圖。美聯社資料照片



奧斯卡金像獎頒獎典禮是電影界的年度盛會，但美國影藝學院週三（12/17）宣布，頒獎典禮將從2029年起移師YouTube平台，向全球直播，結束與美國廣播公司（ABC）長達數十年的合作關係。

奧斯卡金像獎是電影界的最高榮譽，美國迪士尼公司（Walt Disney）旗下的ABC自1976年起，每年均負責轉播奧斯卡頒獎典禮。但隨著觀眾轉向串流影音平台，好萊塢的所有頒獎典禮收視率均呈現下滑趨勢。

路透社指出，今年3月舉行的2025年奧斯卡頒獎典禮吸引1970萬美國觀眾收看，雖創近5年新高，但仍遠低於1998年5700萬觀眾收看的歷史最高紀錄。本屆典禮亦同步於Hulu平台直播。

知情人士透露，ABC雖曾試圖保留奧斯卡頒獎典禮的轉播權，但不願支付過高的費用。該人士也指出，近年來，ABC發現從頒獎典禮獲利的難度日益增加。

根據美國影藝學院（AMPAS）與YouTube的聯合聲明，YouTube將提供多國語言字幕與音軌，使全球觀眾皆能收看。該協議將自2029年奧斯卡頒獎典禮起生效，並持續至2033年，但沒有公開財務細節。

YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）在聲明中表示：「奧斯卡是我們最重要的文化機構之一，旨在表彰卓越的敘事與藝術成就。」

美國影藝學院執行長克雷默（Bill Kramer）與院長泰勒（Lynette H. Taylor）則指出，YouTube的全球影響力將為奧斯卡帶來助益，「我們將能以空前的全球規模慶祝電影藝術、激勵新一代電影人，並提供大眾接觸電影史的管道。」

