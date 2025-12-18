時代變遷！奧斯卡頒獎典禮將改YouTube直播 走向全球年輕化

美國影藝學院已正式簽署一項多年期合約，宣布YouTube將從2029年（第101屆）至2033年成為奧斯卡金像獎的全球獨家轉播平台。這標誌著一個時代的結束：自1976年以來一直轉播奧斯卡的ABC電視台，合約將於2028年（百週年慶典）後終止。

之後全球觀眾可於YouTube上免費觀看現場直播（包含紅毯、幕後花絮及州長晚宴），美國觀眾則可透過YouTube TV觀看。

根據外媒報導，YouTube出價高達九位數（超過1億美元），擊敗了迪士尼（ABC）和NBC環球（NBCUniversal）的競標。合約強調「全球化」，將利用YouTube技術提供多語音軌與即時字幕，擴大國際影響力。儘管在串流平台播放，轉播過程中仍會保留廣告。

影藝學院CEO比爾克萊默（Bill Kramer）表示，這項合作能讓奧斯卡觸及全球最廣泛的觀眾，並帶來更多創新的參與機會。在傳統電視網（如ABC），學院常因節目時長、頒獎順序與主辦方產生爭執。但在YouTube上沒有時間限制，典禮長度可隨心所欲。

業內人士透露，學院可能看中YouTube允許其全權負責節目製作的彈性。另外傳統電視收視率逐年下滑，YouTube是目前全球收視率最高的串流平台，更有助於吸引新一代電影愛好者。內幕人士打趣說： 「以後他們想做什麼都行，甚至可以辦一場長達6小時、由MrBeast主持的奧斯卡。」

迪士尼（ABC）雖然丟失了長年的招牌節目，但迪士尼高層感到慶幸的是奧斯卡沒有落入直接競爭對手NBCU手中。迪士尼目前仍持有葛萊美獎（Grammys）轉播權，並將在2027年達成一年內同時播送超級盃、奧斯卡與葛萊美獎的紀錄。

也有不少質疑者指出，YouTube缺乏像Netflix或Amazon那樣成熟的直播製作基礎設施。不過，YouTube還有三年的時間來組建團隊。

這項移動反映了媒體消費習慣的劇變。1998年《鐵達尼號》橫掃奧斯卡時，全美有5700萬人收看；而今年雖然有所回升，也僅有1810萬人。當Warner Bros.等傳統片廠命運未卜、影院窗口期不斷縮短時，奧斯卡選擇在下個十年之初轉向數位霸主，被視為一種必然的生存抉擇。