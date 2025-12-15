時代雜誌公布年度最佳運動員 WNBA球星威爾森獲選

和自己獲獎的照片開心合影，29歲的女籃球星威爾森，獲選時代年度運動員殊榮；她在2025賽季，帶領拉斯維加斯王牌隊，拿下美國女子職籃WNBA三連霸，並在個人成就上創造多項歷史紀錄，她直呼這份榮譽是夢想成真的一刻。

WNBA拉斯維加斯球星威爾森表示，「天啊，感覺太幸運了。當你祈禱某件事，最終收穫祝福，這是最讓人喜悅的部分，戒指與冠軍錦旗固然很棒，但能這樣過活就是在實踐禱告。我站在先祖的肩膀與村莊上，我始終相信，這種感覺難以置信，我真的心懷感激。」

威爾恩本賽季獨攬得分王、年度最佳防守球員、總決賽MVP，並史無前例第四度獲選WNBA例行賽最有價值球員；她不僅是WNBA史上第1位四冠王，更成為繼2024年的克拉克（Caitlin Clark）之後，第2位獲得時代年度運動員殊榮的WNBA球員。

回顧近年的獲獎名單，棒球界上一次獲選者，是2022年創下62轟美聯新紀錄的洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge），2023年則由率領阿根廷贏得世界的足球巨星梅西（Lionel Messi）拿下。時代雜誌主編強調，此獎項看重的不僅是賽場上的表現，更看重在社會上的影響力。時代雜誌主編雅各布說：「地球上有80億人口，所以要找出各個領域最有影響力的人並不容易，但我們會思考今（2025）年的主要主題跟故事是什麼，以及誰真正體現各自領域的卓越成就。」

至於美國職棒大聯盟，道奇隊日籍球星大谷翔平，今年重返投打二刀流，還敲出個人生涯新高的55支全壘打，表現同樣備受矚目，但還是沒能獲得時代雜誌青睞。