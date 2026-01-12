時代雜誌：伊朗示威罹難人數恐已破六千人

▲伊朗自上月起爆發大規模抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗近年來經濟持續惡化，貨幣在上月大幅貶值，2025年12月底爆發示威活動，時間進入2026年1月後，政府開始實施武力鎮壓，兩個星期以來死亡人數至少已超過544人、上萬人被警方拘留。然而，實際傷亡數字可能遠高於此，時代雜誌引述學界人士根據德黑蘭當地多家醫院的報告推算，示威者的死亡人數可能已達到 6,000 人。

根據時代雜誌報導，儘管面臨網路封鎖，但流出的手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍對著住宅區街道掃射、醫院擠滿了受槍傷的傷者，而僅在襲擊的第一個晚上，一處太平間就堆放了數百具屍體。

報導提到，死於伊朗安全部隊手中的示威者人數目前已達數千人，為了辯解鎮壓造成的「重大」傷亡，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱被殺的示威者是受以色列和美國雇用的「恐怖分子」。兩天前，一名革命衛隊官員在伊朗官方電視台上警告，任何冒險走上街頭的人都應準備好「吃子彈」。

目前尚無法確定精確的死亡人數，美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，伊朗抗議活動持續兩週以來，已知至少544人死亡，但目前大多僅能統計已被確認身份的遺體；由於通訊封鎖，核實工作變得極其困難。

報導提到，一群由學術界人士和專業人士組成的非官方海外團體，由德黑蘭幾家醫院的報告推算，截至週六，示威者的死亡人數可能已達到 6,000 人。此項計算還不包括由當局直接運往太平間而非醫院的屍體，例如在首都郊外的卡赫里扎克法醫中心（Kahrizak Forensic Center），地板和停車場上擺放著數百具屍體。

學術團體的推算源自於《時代》雜誌引用的一名德黑蘭醫生的非正式調查。該醫生在週五致電六家醫院詢問死亡示威者人數：Milad 醫院（70人）、Imam Hossein 醫院（70人）、Ibn Sina 醫院（23人）、Labbafi Nejad 醫院（7人）、Fayaz Bakhsh 醫院（15人）、Shahriar 醫院（32人），單晚總計 217 人死亡。加上 BBC 報導德黑蘭東部一家醫院有 40 人死亡，該團體決定以每家醫院平均 30 人遇害作為計算基準。

在德黑蘭總計 118 家醫院中，只有 63 家是公立或軍方醫院。為了保守起見，研究人員告訴《時代》雜誌，他們假設其中只有一半收到了屍體，這使得德黑蘭在 1 月 8 日週四晚上的估計死亡人數達到 900 人。他們在安全部隊更暴力的週五又加上了 900 人，並將週六規模較小的抗爭死亡人數減至 400 人。隨後，他們又為鄰近的阿爾伯茲省（Alborz）增加了 1,000 名死者，理由是該地區街頭衝突激烈，且在 2022 年「頭巾抗爭」中已有慘烈歷史。

這使得這兩個省份在三個晚上的估計死亡人數達到 3,200 人。他們對其他大小城市採用了同樣的方法，並根據族裔和歷史因素進行調整。最後，他們將總數減半，得出這三天內的估計死亡人數為 6,178 人；目擊者表示，這三天的暴力程度持續升級。

時代雜誌指出，此次伊朗政府展開殺戮的規模，讓以往伊朗街頭所見的任何衝突都顯得微不足道。在伊斯法罕省的納傑法巴德（Najafabad），僅週四一個晚上的死亡人數就達 35 人。抗爭活動已蔓延至伊朗全境 31 個省份；伊朗擁有 9,000 萬人口，其中 100 個城市的居民人數超過 10 萬。

一名示威者在該國西南部擁有170萬人口的城市設拉子（Shiraz），他敘述「這次的示威者更有組織、更持久」，警方的攻擊也暴力許多，他透過星鏈（Starlink）衛星網路進行Google Meet 通話，星鏈在伊朗被列為非法設備，因此使用星鏈也承擔了一定風險；但由於訂閱問題，許多可能並未運作，且星鏈實際上並未在伊朗提供免費服務。

