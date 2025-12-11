《時代雜誌》2025風雲人物公布！ 「AI設計師」黃仁勳、蘇姿丰等人入列

《時代雜誌》2025風雲人物公布。（翻攝自X@TIME）

美國《時代雜誌》（TIME）在今（11）日公布了2025年度風雲人物，由人工智慧（AI）的創造者們獲得該殊榮，其中超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳等人均出現在封面上。

時代雜誌今天公布了2款封面，其中一款上面有「AI」的字樣，另一款則可以看到有許多頂尖AI科技領袖坐在鋼樑上的景象，畫面中包含特斯拉執行長馬斯克、蘇姿丰、Meta執行長祖克等人。

《時代雜誌》也在社群媒體X上說，2025年，人工智慧的潛力已展現在大家面前，人們也清楚地體認到，人工智慧的發展已不可逆轉。人工智慧的創造者們開啟了機械思考的時代，讓民眾相當驚嘆，他們改變了現狀，超越了一切可能。

