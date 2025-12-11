時代雜誌2025風雲人物出爐！黃仁勳蘇姿丰入列，AI無法擋。圖/ 時代雜誌官網

美國《時代雜誌》（TIME）本月11日公布2025年年度風雲人物，其中巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以及全球首富馬斯克（Elon Musk）等人都上榜。《時代》也想透過這次的風雲人物來強調：AI潮流無法擋。

《時代》的封面設計可見，一群科技企業的領導人包括黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克等人一起坐在一根鋼梁上。《時代》指出，AI潛能今年全面爆發，「這已成定局，既無法回頭也不能退出」。

《時代》總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）在介紹文中提到，美國總統川普1月重返白宮，在就職典禮上科技界大咖雲集，但就在同一天，中國新創公司DeepSeek發表全新AI模型，震撼科技市場，也讓矽谷哀號。隔天，OpenAI執行長亞特曼（Sam Altman）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）和軟體銀行集團（SoftBank）執行長孫正義現身白宮，發表重大聲明，承諾將在美國各地投入高達5000億美元建置AI資料中心，這項計畫命名為「星際之門」（Stargate）。

文章提到，AI的潛能今年全面爆發，甚至已成定局，無法回頭也不能退出。AI加速醫學研究和生產力，甚至似乎可以讓原本不可能的事變成可能；翻開報章雜誌或收看新聞，一定都能看見關於AI的報導，以及AI的猛進技術、後面推手故事等。研究指出，AI的能力現在幾乎每半年就可翻一倍，普及的速度前所未見。

文中還稱，現在每一家公司、每一個企業都需要AI，但文中也提到一個問題，那就是AI生成貼文和影音爆炸，甚至出現一堆AI製作的假訊息，並能讓人信以為真，大規模網路攻擊可在無人介入之下發生。賈可布斯也說，當前AI公司與全球經濟緊密相繫的程度更甚以往，這是一場史詩級豪賭，令人擔憂是否已經形成經濟泡沫。



