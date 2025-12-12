時代雜誌2025風雲人物聚焦AI 黃仁勳、蘇姿丰等8人入選

《時代雜誌》11日公布2張封面照片，聚焦2025的年度風雲人物，人工智慧設計師們。

其中1張封面致敬1932年的經典照片，摩天大樓頂上的午餐，將鋼梁上的工人，換成8位AI領域重量級的執行長，包括Meta薩克柏格、超微蘇姿丰、特斯拉馬斯克、輝達黃仁勳、Open AI奧特曼等等；另1張封面則顯示包圍著鷹架，正在建構中的AI字樣大樓。

《時代雜誌》副總編康尼夫說道，「我們聚焦於那些想像，設計並建構這項技術，並引領我們前進的人。」

總編輯賈可布說，2025年是人工智慧潛能全面爆發的1年，讓人類在驚嘆中帶著一點憂心，這些打造AI的推手，不僅是大企業領袖，也包括眾多的研究人員，對全球政治經濟與生活層面的影響無與倫比。

這期特刊的封面故事，點名輝達在先進晶片市場獨占鰲頭，持續驅動AI浪潮，執行長黃仁勳已經不只是1位企業領袖，更成為影響國家科技戰略與地緣影響力的重要人物。黃仁勳在專訪中也說，人工智慧已經成為現代社會最重要的技術，所有產業、企業與國家都必須擁抱它，建設它。

康尼夫表示，「10年後，我希望人們看到這封面和封面故事的報導，會看到我們試圖面對人工智慧這個強大力量，檢視它的各個部分，關注推動它前進的要角，即使我覺得10年後，它可能已經過時，但它仍會成為歷史的重要標誌，這往往也是年度人物的目標。」

封面故事也提到AI發展的陰暗面，像是美國16歲青少年跟ChatGPT對話後自殺的事件，家長指控對話內容造成孩子心理受創而提告，引發社會關注AI的安全與責任問題。

這是《時代雜誌》自1982年選出個人電腦，以及1988年選出瀕危地球以來，再次將年度風雲人物頭銜授予非單一個人的對象。

