時代雜誌2025風雲人物 AI建築師 黃仁勳等入列

圖／達志影像路透社

2025年「時代雜誌」（TIME）年度風雲人物，是AI的建築師們，11日公佈的雙封面中，一個是圍著鷹架的AI字樣，另一個則是8名建構AI科技的鉅子，包括Meta執行長祖克柏、超微執行長蘇姿丰、特斯拉執行長馬斯克和輝達執行長黃仁勳等。TIME總編輯指出，今年，沒有任何能比那些想像、設計並打造AI的個人帶來更大影響。同日，去年「時代雜誌」度風雲人物，美國總統川普，宣佈簽署一項行政命令，要把AI監管權集中在聯邦政府，而非美國各州，避免各行其是的法令限制產業發展。

廣告 廣告

2025年「時代雜誌」（TIME）年度風雲人物11日出爐，是AI的建築師們（the architects of AI）。入列的一共8人，從左到右，依序是Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、谷歌（Google）研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）和AI新創公司World Labs的史丹佛大學教授李飛飛。

CNN主播：「(自1927年起的)每年，時代雜誌都會提名，它認為過去一年對全世界有最大影響的一個人物，一群人或一個概念。」

新一期「時代雜誌」的雙封面，一個是圍著鷹架的AI字樣，另一個則是致敬1932年經典照片「摩天大樓上的午餐」（Lunch Atop a Skyscraper），8個AI科技巨頭坐在梁上，底下沒有安全網，象徵著不確定性。

總編輯在給讀者的信中寫道：「今年，沒有任何能比那些想像、設計並打造AI的個人帶來更大影響。」

「時代雜誌」副總編輯 可尼（Kelly Conni）：「10年過去，我希望人們看到這期封面和相關報導時，會明白我們正設法對付的巨大力量，就是AI。即便10年過去，它可能會顯得過時，但它仍是很棒的歷史標誌，而這往往是年度風雲人物所追求的。」

「時代雜誌」指出，2025年，是AI全部潛力咆哮出籠（roared into view）的一年，這是定局，無法回頭，也不能選擇退出。

今年，黃仁勳和其他科技巨頭，掌舵歷史巨輪，打造史上最大的基礎建設，他們重新定位政府政策、改變地緣政治競爭和把機器人帶進家家戶戶。AI，可說是自核武問世以來，大國競爭中最重要的武器。

看看自ChatGPT，2022年11月首次推出以來，AI只用3年時間，完全和我們的社會合而為一。

《TechRadar》主編 阿蘭諾夫（Lance Ulanoff）：「今年就是一個轉捩點。但想一想，我們用這些工具不過才3年時間。從來沒有一個科技，能如此快的融入我們社會。我總是稱它『AI時間』，因它的前進速度是3倍快，對比帶著我們前進的寬頻、網際網路和家中的電腦，它的速度是翻倍的。」

年度風雲人物主角之一黃仁勳，也在訪問中回應AI泡沫論，稱「有一種說法是，全球GDP的上限是100兆美元，但AI將把這個上限，提高到500兆美元。」

在這個AI登上頭號話題的一天，OpenAI雙喜臨門。

CNN主播：「迪士尼投資10億美元(約新臺幣312億元)入股OpenAI，協議的一部分，允許OpenAI旗下AI影片生成器Sora的用戶，使用超過200個迪士尼動畫角色。」

旗下的Sora取得首個商業授權協議，用戶們能使用迪士尼授權角色，製作AI影片，但不包括使用任何演員肖像或配音，OpenAI和迪士尼，這個為期3年的合作，將重塑好萊塢如何產出內容。唯一不足的是，OpenAI的重要合作夥伴甲骨文（Oracle），因財報中的營收、獲利和財測不如預期，現金流惡化，股價下跌10.83%，美股中以科技股為主的那斯達克指數，收盤下跌0.25%。

另一方面，去年二度登上「時代雜誌」年度風雲人物的美國總統川普（Donald Trump），今年則在白宮，做出有關AI的重大宣佈。

美國總統 川普：「我們現在有一個遙遙領先的產業，那就是AI。我們希望設立一個全國統一標準。」

川普11日簽署一項行政命令，要把AI監管權集中在聯邦政府，避免美國各州各行其是的相關法規，限制產業發展。

美國總統 川普：「(這個產業)只有一個贏家，它會是美國或中國，而現在我們領先許多。我們將有大投資要進來，但如果它們需要通過50個州的50個不同法規批准，就可以不用肖想，這根本是不可能的。」

主要AI業者，包括OpenAI、Google、Meta Platforms，和美國私人風險投資公司Andreessen Horowitz，都同意川普的論點；不過，美國兩黨的各州領導人，則說要有自己的權力。

更多 TVBS 報導

美放行輝達H200 字節跳動.阿里巴巴有意購買

韓砸700兆韓元打造半導體聚落 擬建晶圓廠助攻IC設計

AI推動海底電纜大爆發 科技巨頭搶建全球資料動脈

美恐陷無人機版珍珠港時刻 AI武器成關鍵

