時代雜誌2025風雲人物 AI設計師獲殊榮黃仁勳入列

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國「時代雜誌」（TIME）今天公布2025年年度風雲人物，由人工智慧（AI）的設計師們獲得殊榮。

時代雜誌於社群媒體X平台發布的照片顯示，一群科技企業的領導人坐在一根鋼梁上，其中有AI晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以及全球首富馬斯克（Elon Musk）等人。

從1927年以來，時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人物或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

川普（Donald Trump）贏得2024年美國總統大選且二度入主白宮，他因此榮獲時代雜誌當年度風雲人物，這也是川普繼2016年以來第2次獲選。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1141211