《時代革命》導演再遭封殺！《自殺通告》被港府列禁片 周冠威怒轟：國安法遺禍香港

電影上片期間，周冠威率演員群勤跑映後活動，目前票房累積約400多萬台幣。（本萃提供）

今年 11 月在台上映的電影《自殺通告》，因導演周冠威曾執導紀錄 2019 年香港反送中運動的紀錄片《時代革命》，早已被視為「敏感人物」，新作也因此命途多舛。電影原欲爭取在香港上映，卻在歷經超過 4 個月的無理拖延後，最終仍遭香港官方以「不利於國家安全」為由正式封殺，被列為禁片。周冠威對結果深表遺憾，更直言這是「國安法遺禍香港再添一例」。

《自殺通告》籌備多年，題材聚焦學生自殺與高壓教育制度下的絕望處境，本就敏感，再加上導演個人的政治背景，使得該片在香港始終無法取得拍攝場地與資金支持。最終周冠威選擇將計畫帶來台灣，順利獲得金援並完成拍攝。電影於 11 月在台上映後，周冠威與林予晞等演員勤跑映後 QA，累積逾 400 萬台幣票房，口碑持續發酵。

電影《自殺通告》正式被香港政府列為禁片，以「不利國安」為由禁止公開放映。（本萃提供）

然而，昨（16）日周冠威在社群平台發文，公開香港政府正式拒絕核准《自殺通告》上映的通知內容，指出官方援引法條稱該片「上映會不利於國家安全（《條例》第 10(2)(d)條）」。更嚴苛的是，相關條文亦列明，若未經核准擅自上映，最高可處罰款一百萬港幣及監禁3年。

周冠威在社群發文，回應《自殺通告》被列禁片心情，認為「香港國安法遺禍香港」。

周冠威坦言，自己曾諮詢律師，評估是否能循司法途徑控告政府，但得到的回覆卻是「沒有意義」，若是敗訴，還可能被追討高達百萬港幣的訴訟費，只能無奈作罷。他憤而直言：「《自殺通告》被列為禁片，依據的法例只寫了7個字——『不利於國家安全』，卻完全沒有進一步解釋。」並怒斥國安法「不用解釋、荒謬、過份、粗暴、不公義」，痛批這正是國安法帶給香港的又一個傷痕。

他更感嘆，《自殺通告》明明只是一部商業電影，卻被迫捲入政治風暴，無法在香港上映令他「非常痛苦」，並將電影的命運與自身的電影事業、乃至今日的香港相互對照，形容三者共同點都是「命途多坎坷」。儘管如此，他仍未放棄希望，期盼有朝一日作品能在香港公開放映，「願公義臨到香港，我信神不會放棄香港，我也不會。」

事實上，近年已有不少香港影迷特地飛來台灣，支持那些在香港無法上映的電影，包括近期上映的《大濛》《眾生相》等片，觀眾席中皆可見香港觀眾的身影。《自殺通告》亦不例外。短期內，對許多香港影迷而言，台灣恐怕成了唯一能完整看見這些作品的地方。

