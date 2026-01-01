詹宏志。您一定熟悉此人之名。

不羡網路購物商總裁（俗稱），我所認識的他，是遠流、麥田出版，最卓越的編輯人。

編輯人，終忘未忘他的「理想國」，晚秋之年，著書：童少記憶、美食觀點，但是我這清晰拜讀之人，呈書求簽，卻是他的編選書。

爾雅版一九八一年五月《六十九年短篇小說選》。那是眾所期待，精緻的小說精品－－鍾延豪、舒國治、黃凡、陳若曦、吳永毅、袁瓊瓊、廖蕾夫、蕭颯、唐懷萱，九家合一書。小說風格各異，珍惜的，反而是編者序，作者正是：詹宏志。三十七年後，請他題簽留念。

廣告 廣告

編者序：〈在我們的時代裡〉彷彿預言，他凜然確定，今時的秀異小說留在此一時代，也會流傳到往後一個更新的時代……形成文學歷史的一頁；不由憂杞未來的現實變幻──

一、所向無敵的怪手機器，正在我們生活的左鄰右舍，高舉龐碩的鐵拳，摧枯拉朽地剷除舊日文明的痕跡……

二、昔日以生產肥美糧食的良田，一夕之間廢去阡陌，五彩繽紛旗幟，改種鋼筋水泥的高價值方形作物……

三、誠實的工作者不再被父母親引為兒女教育的模範，替代的是那些以機巧聰明迅速取得財富的投機者……

－－詹宏志．編選序

已然不止是「年度小說選」的文學定義，而是苦心焦慮的時代預言了。九位小說家所呈現的不就是深刻如影隨形的塵世憂心嗎？其中兩位：鍾延豪、廖蕾夫已辭世遙遠……至少，詹宏志為他倆留下不朽的追念，意義非比尋常。文學恆比歷史真實，相信讀者慧眼感心。

不諱言，爾雅出版社半世紀五十年，委實是臺灣文學的領航者，《年度小說選》由出版人、作家：隱地先生首創，亦是最美的風景。