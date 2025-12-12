時代風雲人物公布 黃仁勳、蘇姿丰等AI巨頭上榜

時代雜誌選出風雲人物，皆為AI領域的領導人，黃仁勳(右圖左四)、蘇姿丰(右圖左二)、李飛飛(右圖右一)皆入榜。時代以雙封面呈現，以「摩天樓上的午餐」意象，向這些AI建築師致意。（路透）

美國ABC新聞報導，今年時代雜誌年度風雲人物出爐，人工智慧（AI）的創造者們獲選為年度風雲人物，出現在時代封面上的AI要角，包括電動車大廠特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長奧特曼、輝達執行長黃仁勳、Meta執行長查克柏格和超微執行長蘇姿丰等人。

黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克、查克柏格、奧特曼、哈薩比斯、阿莫戴和李飛飛同登封面

時代雜誌年度風雲人物特刊有兩個封面圖，第一張封面是以1932年「摩天樓上的午餐」照片的意象，向這些AI建築師致意。原本的照片是描繪洛克菲勒廣場30號建設期間，11名鋼鐵工人搖搖欲墜地坐在鋼樑上的景象。時代雜誌封面將原本的工人換成世界頂尖AI科技領袖，除了查克柏格、馬斯克、黃仁勳、奧特曼、蘇姿丰，還包括谷歌（Google）旗下DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic的執行長阿莫戴（Dario Amodei），以及去年成立AI新創公司World Labs的史丹佛大學華裔教授李飛飛。

第二張封面也聚焦在同一群科技領袖，但他們分別站在鷹架上，而鷹架搭成了AI字樣。

去年的時代雜誌年度風雲人物是美國總統川普。他在二次競選總統成功後不久得到這項殊榮，是川普第二次當選為時代雜誌年度風雲人物，他首度當選是在2016年，當時也是他首度入主白宮。

ABC指出，今年時代雜誌年度風雲人物出爐前，預測市場認為黃仁勳和奧特曼呼聲最高，其他可能人選分別是教宗良十四世、川普、以色列總理內唐亞胡和紐約市長當選人曼達尼。

時代雜誌指出，黃仁勳和蘇姿丰等企業家「掌握了歷史之輪，他們研發的技術以及做出的決策正重塑資訊格局、氣候以及我們的生活」。

62歲的黃仁勳現為全球第8大富豪，他旗下專精電玩遊戲圖形處理器的輝達原本知名度不高，如今由於幾乎壟斷推動全球AI熱潮的先進晶片，躍升為全球市值最高企業。

網路迷因將輝達喻為撐起股市的擎天神阿特拉斯（Atlas），但輝達不僅是企業巨擘，同時也是治國工具，位居先進科技、外交跟地緣政治的交會點。川普常於深夜和黃仁勳「熱線」，近日還跟他說：「你要接管全世界了。」

然而，如何負責任地運用AI的相關討論，今年也讓位給全速發展這項技術。黃仁勳11月接受時代雜誌專訪時強調：「每個產業都需要AI，每間企業都在使用AI，每個國家都必須打造AI。…，這是我們這個時代最具影響力的科技。」

蘇姿丰提到，同樣的工具也協助超微加速打造足以匹敵輝達的軟體生態系統，她還說：「2025年是AI真正帶動企業生產力的一年。」

