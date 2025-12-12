《時代》年度風雲人物聚焦AI 黃仁勳、蘇姿丰等8人入選

《時代雜誌》週四宣布，以「AI建築師」為今（2025）年的「年度風雲人物」（Person of the Year）主題。總編輯雅各布（Sam Jacobs）指出，過去這一年當中，AI的發展潛力展現得淋漓盡致，從經濟到教育層面，正全面影響人類生活。人們也清楚意識到「我們已無路可退」，無論問題是什麼，AI都會是答案。

被《時代雜誌》選中的8位AI科技領袖為：Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、特斯拉（Tesla）執行長與全球首富馬斯克（Elon Musk）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic共同創辦人阿莫戴（Dario Amodei），以及史丹福大學教授李飛飛。

美聯社報導，8位人選中有5位已經是億萬富翁，據《富比士》雜誌最新估算，5人的總資產高達8700億美元，且其中大部分的財富都是在過去3年的AI熱潮中累積。

《時代雜誌》指出，AI在2025年以嶄新、令人興奮，有時甚至令人恐懼的方式改變世界，而黃仁勳與其他企業家掌握歷史的巨輪，他們研發的技術與決策正重塑資訊格局、氣候和人類生活方式。

「AI可以說是自核武問世以來，大國競爭中最具影響力的工具」，雅各布形容這些AI建築師開啟了智慧機器的時代，雖然它們令人類驚嘆又擔憂，但無論好壞都仍主導今年的新聞頭條。

《時代雜誌》從1927年開始，每年都會選出年度風雲人物，標準為過去12個月對新聞頭條影響最大的人、團體或概念；美國總統川普（Donald Trump）去年第2度獲選，是史上第4人。