《時代》雜誌2025風雲人物 多位AI巨擘上榜

▲美國時代雜誌2025年度風雲人物，多位AI巨擘入選。（圖／翻攝自Time）

[NOWnews今日新聞] 美國《時代》雜誌公布2025年度風雲人物，由多位「AI建築師」（Architects of AI）獲得殊榮，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與超微（AMD）行政總裁蘇姿丰皆上榜。

根據《時代》雜誌報導，2025年可謂是AI的重要年份，其潛能幾乎完全展現在世人眼前，令人意識到AI浪潮不可逆轉，AI的構建者們也開啟了「思考機器」（Thinking Machine）的時代，令世人在驚嘆之餘也感到憂心，因為他們既定義現在，又超越一切可能。

從《時代》公布的其中一張圖片來看，是一幅AI生成的圖像，馬斯克、黃仁勳、蘇姿丰、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、美國科學家李飛飛、Google旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、美國AI開發商Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等人坐在同一根鋼梁上。

據悉，這張圖片是在致敬1932年的經典照片「摩天大樓頂上的午餐」，只不過將原先照片中的鋼鐵工人，換成如今AI行業的領導者。另一張封面則呈現周圍圍著鷹架的AI字樣。

報導中提到黃仁勳時，形容輝達已成為全球市值最高的公司之一，在AI先進晶片領域的地位近乎壟斷，網路迷因甚至還將輝達比喻為「撐起股市的擎天神阿特拉斯」（Atlas）。然而，輝達不僅僅是一家大企業，還成為國家戰略的工具，在先進技術、外交和地緣政治的交匯點上運作，現任美國總統川普（Donald Trump）就善用AI作為談判工具，從加強與沙烏地阿拉伯、阿聯等地區盟友的關係，到美中關稅貿易戰，輝達的晶片都是重要籌碼。

分析認為，無論結果是泡沫還是帶來歷史性的繁榮，AI都在改變人類的生活方式。黃仁勳日前受訪時也曾強調，每個產業、企業都需要並在使用AI，每個國家都必須打造AI，AI是這個時代最具影響力的科技。儘管擔憂及質疑聲浪無法全面消除，但在AI巨頭們的帶領下，人類正在全速前進，駛向一個高度自動化且充滿不確定性的未來。

