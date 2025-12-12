「時代」2025年度風雲人物 黃仁勳.蘇丰姿入列

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇丰姿，再度登上美國「時代」雜誌封面了。

「時代」雜誌11日，將「人工智慧AI架構師」，列為2025年度.風雲人物主軸。封面上可以看到黃仁勳、蘇丰姿、OpenAI執行長阿特曼、特斯拉執行長馬斯克等8位AI領域的要角，在鋼樑上坐成一排；外媒報導，這是向美國1932年的經典照片「摩天大樓上的午餐」致敬。另一個封面，同樣聚焦8名AI重量級人士，但出現圍繞著AI字樣的鷹架。「時代」雜誌指出，這8位入選的年度人物，是因為他們利用[變革性技術，引領人類進入智慧機器時代；與此同時，AI也帶來負面影響。但無論好壞，AI正在改變人類生活，它的力量已無法忽視。

