《時代》2025風雲人物 CNN：公布日沒選好

[NOWnews今日新聞] 美國《時代》雜誌11日公布2025年度風雲人物，由多位AI巨擘，如全球首富馬斯克（Elon Musk）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與超微（AMD）行政總裁蘇姿丰獲得殊榮，強調過去一年對於AI浪潮席捲全球非常重要。不過美媒《CNN》則調侃，《時代》雜誌似乎挑錯日子公布名單了。

根據《CNN》報導，AI領域剛結束了非凡的一年，這一點無庸置疑，許多AI企業的領袖、高層也因此變成家喻戶曉的人物，但《時代》雜誌公布名單當天，整個AI、科技產業的表現並不好，雲端與資料庫巨頭「甲骨文」（Oracle）因財報表現不佳，不只自身股價週四重挫近11%，還拖累科技股受壓，幾乎所有AI概念股11日都下跌。

報導提到，甲骨文股價在過去幾個月下跌了超過1/3，在此之前，該公司股價曾因AI領域的卓越表現而經歷歷史性成長，投資人擔心，這意味著AI是否被過度投資的問題，即將迎來現實檢驗。

不過，撇開股市的不順暢不談，AI領域今年的發展仍在加速，比如華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）就宣布與OpenAI達成一項斥資10億美元、為期3年的合約，授權後者的影音生成模型Sora，可使用其部分最受歡迎的角色。

