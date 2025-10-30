時來運轉！3生肖11月起「谷底翻身」財運大爆發…一路旺到2026

生活中心／吳泊萱報導

3生肖11月起喜迎轉運，一路旺到2026年。（圖／翻攝自unsplash）

想要成功除了足夠努力，還需要一點運氣加持，一旦運勢來了，好事自然會接連上門，《搜狐網》點名3生肖，將從11月開始轉運，12月步步高升，並在2026年迎來人生高峰，除了收穫正財，還有意外之財來報到，財運大爆發。

∥生肖兔

進入11月後，屬兔者的人生就像按下啟動鍵，之前積壓的工作突然出現轉機，擱置的項目也會被人主動推進，原本不抱希望的事情，也會有人幫忙牽線搭橋，貴人運爆發，機會連綿不絕。

12月後，財運開始顯山露水，可能是公司宣布分紅，也可能是隨手投資的基金看漲，甚至接獲祖厝拆遷喜訊，這些意外之財來的悄然無息，卻非常實在。

到了2026年，屬兔者將迎來厚積薄發的大年，無論是創業、跳槽或是經營副業，都能贏來爆發期。他們靠得不是投機取巧，而是多年來累積的口碑與人脈，憑藉日積月累的默默耕耘，吸引財富上門。



∥生肖蛇

屬蛇者從11月開始將感受到事事順心，之前難搞的客戶突然點頭，拖延的款項陸續到帳，沒申請的補貼也會有人來通知領取，這是因為財星開始照命了。

到了12月更是喜事連連，除了家庭老幼狀況好轉，事業上也會受到主管重用，同事也願意配合。另外還有機會收穫飛來橫財，可能是朋友還舊帳、彩券中小獎，雖然不是大數目，但足夠過個好年。

2026年起將是屬蛇者翻身作主的一年，他們將迎來事業上的重大突破，可能是升職，也可能是創業成功、副業轉正，收入翻倍。他們的財富來源將不再是辛苦錢，而是被動收入，像是房租、分紅等，啟動錢生錢模式。



∥生肖馬

屬馬者11月起將感受到春風滿面，之前進行的項目開始回款，合作方有機會主動加單，隨手插花的副業也可能突然爆單，財運像滾滾江水般，奔湧而來。

12月後更是喜上加喜，有機會收到一筆意外獎金，可能是老家親戚送來的賀禮，也可能是家中成員拿了競賽大獎，全家一起沾光。好事將接連報到，讓人覺得非常順遂。

2026年起，屬馬者將迎來人生快車道，除了收入大增，還有源源不絕的貴人相助，無論是創業、投資或跳槽，都會有人願意幫忙，並提供資源。他們的財運將不再只靠體力活，而是因緣得財，透過關鍵人物獲得賺錢門路，實現人旺財旺。

