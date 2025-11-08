時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加把握時光寒暄。
眾人合力找尋，當年、深埋在土裡的時光膠囊，裏頭珍藏著，20多年前的的青春記憶與承諾。「昨天是從新竹趕回來這樣子，然後也參與這次的活動。」
慈大附中，25周年校慶，邀請慈濟小學，第1屆到4屆的畢業生回娘家，開啟時光膠囊，畢業後再相聚，顯得格外珍貴。 慈大附中國小部畢業生 譚家安：「今天回來 也沒有想像會挖到，就是主要是想說，可以跟老師見見面，然後同學聚聚會這樣，就覺得很不錯，然後今天雖然沒有挖到，其實反而滿期待變成，每年可以就是大家可以，相約在這裡一次的小聚會。」
師生們，走在校園長廊，看著牆上照片彷彿進入時光隧道。慈大附中國小部退休老師 陳美美：「到慈小第一屆接的小朋友，那時候他們剛好升五年級，剛剛去看(照片)人，我都可以(有印象)，大概哪幾個孩子，怎樣大概知道，但是名字沒辦法講得很完整。」
喚起校園生活中的共同回憶，師生情誼還未完待續，放眼未來，也更加期待每一次相聚。
