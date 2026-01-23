Yahoo奇摩旅遊駐站達人

時光倒流在京都！在高木珈琲店吃在地人最愛的厚片吐司早餐，一口焦糖布丁回味昭和歲月

快樂雲愛旅行｜Yahoo旅遊達人
快樂雲愛旅行｜Yahoo旅遊達人
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

京都的早晨，從一間老派喫茶店開始；

造訪高木珈琲店高辻本店，品嚐溫潤咖啡、外酥內軟吐司、紮實鬆餅與昭和風布丁，

在 Jazz 與木質空間中，感受京都日常的慢節奏早餐風景。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

在京都，早晨其實不需要太多行程，

只要走進一間喫茶店，點一杯咖啡，時間就會自動慢下來，

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

這一天，我們把早晨交給了 高木珈琲店 高辻本店；

推開門的那一刻，時間像是慢了半拍。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

店內流瀉著低調的 Jazz， 木質桌椅因歲月而顯得溫潤，

柔和的光線靜靜落在桌面上， 空氣裡是咖啡香，

廣告

還混著一種很日常、很京都的安定感。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

京都老派喫茶店，才會出現的早餐組合

我們點了咖啡、吐司、鬆餅；

沒有花俏的命名，也沒有流行元素， 就是那種老派喫茶店才會理所當然存在的組合。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

咖啡入口溫潤而圓滑， 酸與苦都收得很乾淨， 不張揚、不搶戲，

卻在喉間留下舒服的餘韻， 讓人不知不覺一口一口慢慢喝完；

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

吐司烤得恰到好處， 表面微酥，邊角帶著淡淡焦香，

裡頭仍然柔軟、帶點濕潤， 單吃就很順口， 配上咖啡，更有一種老派早餐才有的安心感。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

鬆餅則是偏紮實的口感， 不是追求空氣感的路線，

表面微微上色， 裡頭保留麵糊本身的香氣與厚度， 甜度不高，

很適合慢慢切、慢慢吃， 把早晨的時間一點一點消化；

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

它們都不是第一口就讓人驚呼的味道，

卻會讓你心甘情願， 把整個早晨都留在這張桌子旁。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

聽了太多「這裡的布丁一定要點」的說法， 於是，在原本就很完整的早餐之後， 我們又加點了一份布丁；

送上桌的那一刻就知道—— 這是標準的 昭和時代老派布丁。

外型端正、線條簡單， 沒有多餘裝飾；

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

入口是紮實卻滑順的口感， 蛋香明確， 搭配微苦的焦糖醬， 甜而不膩，

不是討好型的味道， 卻非常耐吃，也非常耐想，

這樣的布丁， 就像這間喫茶店本身一樣，不靠驚喜取勝， 而是用時間慢慢累積信任。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

結帳時，收到的是可愛的手寫帳單。 咖啡、吐司、鬆餅、布丁， 幾樣加起來 2650 日圓；

簡單、清楚，沒有多餘修飾， 就像這家店給人的感覺一樣。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

店裡多半是熟門熟路的在地客人， 有人看報紙，有人靜靜吃早餐， 沒有人急著離開；

在這裡，時間不是行程的一部分， 而是生活本身；

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

在京都，有些美味不是用來驚呼的， 而是用來生活的，

高木珈琲店 高辻本店， 正是這樣的一間店。

日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店
日本京都｜高木珈琲店 高辻本店

高木珈琲店 高辻本店

網站：https://takagicoffee.wordpress.com/

地址： 京都府京都市下京区高辻通室町西入ル繁昌町

電話：+81753718478

營業時間： 平日 07:00–18:00 週末／假日 07:00–17:00 （實際時間可能依日期調整）

公休日 ：不定休

交通方式 ：京都市營地下鐵「四条站」步行約 7–8 分鐘 ・阪急京都線「烏丸站」步行約 8–10 分鐘

付款方式 僅收現金（Cash Only）

文章來源：快樂雲愛旅行

