時光倒流在京都！在高木珈琲店吃在地人最愛的厚片吐司早餐，一口焦糖布丁回味昭和歲月
京都的早晨，從一間老派喫茶店開始；
造訪高木珈琲店高辻本店，品嚐溫潤咖啡、外酥內軟吐司、紮實鬆餅與昭和風布丁，
在 Jazz 與木質空間中，感受京都日常的慢節奏早餐風景。
在京都，早晨其實不需要太多行程，
只要走進一間喫茶店，點一杯咖啡，時間就會自動慢下來，
這一天，我們把早晨交給了 高木珈琲店 高辻本店；
推開門的那一刻，時間像是慢了半拍。
店內流瀉著低調的 Jazz， 木質桌椅因歲月而顯得溫潤，
柔和的光線靜靜落在桌面上， 空氣裡是咖啡香，
還混著一種很日常、很京都的安定感。
京都老派喫茶店，才會出現的早餐組合
我們點了咖啡、吐司、鬆餅；
沒有花俏的命名，也沒有流行元素， 就是那種老派喫茶店才會理所當然存在的組合。
咖啡入口溫潤而圓滑， 酸與苦都收得很乾淨， 不張揚、不搶戲，
卻在喉間留下舒服的餘韻， 讓人不知不覺一口一口慢慢喝完；
吐司烤得恰到好處， 表面微酥，邊角帶著淡淡焦香，
裡頭仍然柔軟、帶點濕潤， 單吃就很順口， 配上咖啡，更有一種老派早餐才有的安心感。
鬆餅則是偏紮實的口感， 不是追求空氣感的路線，
表面微微上色， 裡頭保留麵糊本身的香氣與厚度， 甜度不高，
很適合慢慢切、慢慢吃， 把早晨的時間一點一點消化；
它們都不是第一口就讓人驚呼的味道，
卻會讓你心甘情願， 把整個早晨都留在這張桌子旁。
聽了太多「這裡的布丁一定要點」的說法， 於是，在原本就很完整的早餐之後， 我們又加點了一份布丁；
送上桌的那一刻就知道—— 這是標準的 昭和時代老派布丁。
外型端正、線條簡單， 沒有多餘裝飾；
入口是紮實卻滑順的口感， 蛋香明確， 搭配微苦的焦糖醬， 甜而不膩，
不是討好型的味道， 卻非常耐吃，也非常耐想，
這樣的布丁， 就像這間喫茶店本身一樣，不靠驚喜取勝， 而是用時間慢慢累積信任。
結帳時，收到的是可愛的手寫帳單。 咖啡、吐司、鬆餅、布丁， 幾樣加起來 2650 日圓；
簡單、清楚，沒有多餘修飾， 就像這家店給人的感覺一樣。
店裡多半是熟門熟路的在地客人， 有人看報紙，有人靜靜吃早餐， 沒有人急著離開；
在這裡，時間不是行程的一部分， 而是生活本身；
在京都，有些美味不是用來驚呼的， 而是用來生活的，
高木珈琲店 高辻本店， 正是這樣的一間店。
高木珈琲店 高辻本店
網站：https://takagicoffee.wordpress.com/
地址： 京都府京都市下京区高辻通室町西入ル繁昌町
電話：+81753718478
營業時間： 平日 07:00–18:00 週末／假日 07:00–17:00 （實際時間可能依日期調整）
公休日 ：不定休
交通方式 ：京都市營地下鐵「四条站」步行約 7–8 分鐘 ・阪急京都線「烏丸站」步行約 8–10 分鐘
付款方式 僅收現金（Cash Only）
文章來源：快樂雲愛旅行
其他人也在看
張又俠被查：中國解放軍領導層七剩二 學者稱或影響對台計劃
有學者表示，該事件使得解放軍高層正出現權力真空，調查將會蔓延至被這些落馬高官所提拔的軍官。這對北京的對台計劃或軍隊現代化目標都可能產生影響。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 5則留言
隱形眼鏡空殼先別丟！環保局公開舊鏡片、包裝處理法，３大管道可換購物金
環保意識抬頭，資源回收已成為現代人日常生活的重要環節，然而許多民眾對於生活中常見物品的回收方式仍存在認知盲點。近日社群平台掀起一波「隱形眼鏡空殼回收」討論熱潮，讓不少長期配戴隱形眼鏡的民眾驚覺，原來這食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 發表留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 7 小時前 ・ 75則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 478則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 164則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 167則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 148則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 31則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 260則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3則留言
讓霍諾德登101、台灣國旗飄揚！曝賈永婕「還做了這些事」網驚：夠了沒
聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將霍諾德（Alex Honnold），昨（25）日在無安全設備保護的狀態下，挑戰徒手攀登台北101，整個過程由Netflix進行全球直播，霍諾德從上午9點多開爬至上午10時43分登頂，僅用91分鐘完成挑戰，台北101董事長成功賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣，就有網友盤點這幾年做過的超狂事蹟，笑稱「賈永婕你夠了沒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76則留言
記憶體股多收綠下「這檔」飆！解除處置後衝第2根漲停 爆破3萬張成交量
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（27）日收盤上漲253.4點，收32317.92點，上櫃指數則是上漲2.61點。而近期因為DRAM、Flash記憶體市場需求旺...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2則留言