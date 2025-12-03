時光倒流的價格！台南40元鍋燒麵 配料不馬虎

台南有鍋燒麵店家，還在賣一碗40元或是45元的鍋燒麵。（圖／東森新聞）





這價錢真有賺錢嗎？現在在外面吃一餐幾乎都要上百元，台南有鍋燒麵店家，還在賣一碗40元或是45元的鍋燒麵，雖然便宜，但料多豐富，讓不少顧客常來光顧，而這樣的價格也被網友讚為時光倒流的價錢。

鍋子裡煮著熱滾滾的鍋燒麵，裡面的配料煮熟後，再放入一份意麵，端上桌讓顧客迫不及待，要喝上一口熱湯嚐嚐味道。

顧客：「他料都給很多，你看這個有一個蛋，然後還有很多的菜，然後這一碗也蠻大碗的，所以我覺得40塊就是很划算。」

顧客：「就很好吃這就是我來，在我學校旁邊，我幾乎想不到的時候，我都來都來這裡，40塊我天天來都沒問題。」

這是在台南的鍋燒麵店家，這一碗鍋燒麵40元配料有高麗菜，黑輪蛋虱目魚丸魚板，加麵再多加10元，老闆說不少附近的顧客還會自備料請店家一起加下去，一樣不加收錢。

40元鍋燒麵老闆：「他會帶著茼蒿帶著他們想吃的魚丸，或是他們有特別買的蝦子，他就會拿來請我們幫他們跟著麵一起代工，我們順手幫他們做，也是一碗40元，我們等於是用一個能方便大家吃又能吃得飽。」

台南好吃又便宜的鍋燒麵不止這一家，還有一家則是45元鍋燒麵，麵裡配料有青菜黑輪，蛋魚板蛤蜊等，也是相當豐富。

45元鍋燒麵老闆：「我們用柴魚片下去熬湯，現在一碗賣多少一碗賣45，（45划得來嗎是沒什麼賺錢），就截長補短，因為我們有賣冷飲截長補短。」

台南40或是45元的鍋燒麵，還料好實在也讓不少網友讚說，這真的是時光倒流的價格吧。

