時光倒轉回宮廟前 同期生與警攜手助她返家

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名86歲的蔡姓婦人因認知功能退化，記憶彷彿停留在過往時光，日前因惦記著曾遺留在過去服務宮廟旁的物品，獨自外出尋找，卻因體力不支而在原地停留。熱心民眾察覺異狀後通報警方協助，員警在與其同年的友人指引下迅速確認住處，並一同護送她平安返抵家門。

臺中市政府警察局第三分局正義派出所巡佐宋屘堂、警員黃俞婷於日前中午12點多執行巡邏勤務時，獲報轄內醒修宮有民眾需要協助，隨即趕赴現場。經員警了解，86歲的蔡姓婦人就住在附近，過去曾擔任宮廟志工，幾乎每日都能見到她在廟內勤快擦拭桌椅的身影。近年因年事已高而退出志工行列，惟因認知功能逐漸退化，腦海中的記憶彷彿停留在過往，時常惦記著曾放在廟旁的物品，便趁家人外出工作時，獨自前來尋找。

當天婦人長時間停留在宮廟周邊，有熱心民眾見狀，擔心她迷失方向或體力不濟，遂通報警方到場協助，適逢過去曾與蔡婦一同擔任志工的「同期生」友人見員警到場，也主動上前關心，熱心向員警指引婦人住處，更陪伴婦人與員警一同搭乘警車，協助護送她平安返家。

根據衛生福利部統計，2025年台灣失智人口已突破35萬人，為減輕照顧者的負擔，除善用政府長照資源及仰賴長期耕耘在地社福團體，也呼籲民眾多協助關心住家附近的長輩，建立良好的互動關係，減少意外狀況發生，而家中若有走失之虞的親人，可讓家人隨身攜帶聯繫資訊，以備不時之需，若遇長者疑似走失，可隨時撥打110報案，或就近至派出所尋求協助，讓溫暖的社會安全網發揮最大效用。（照片記者鄭瑞芳翻攝）