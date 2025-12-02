時光印記：書法篆刻中的流逝與永恆 明宗書篆主題展12 /4隆重登場

「明宗書篆主題展」將於明宗書法藝術館登場。本屆展覽以「時光印記：書法篆刻中的流逝與永恆」為題，邀集二十餘位港台書法與篆刻藝術家，透過文字、刀痕與印記，探討時間如何被記錄、延續與轉化，精彩可期。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 2025 年歲末，「明宗書篆主題展」將於12月4日至2026年1月8日在明宗書法藝術館登場。本屆展覽以「時光印記：書法篆刻中的流逝與永恆」為題，邀集二十餘位港台書法與篆刻藝術家，透過文字、刀痕與印記，探討時間如何被記錄、延續與轉化，精彩可期。

明宗獎自創立以來致力於推廣書法與篆刻藝術，並於2022年轉型為年度策展形式，持續串連南台灣深厚的書篆文化。今年展覽以「時間」作為核心命題，將傳統書篆技藝置於當代語境中，既展現歲月的沉澱，也開啟跨域合作的實驗可能。

主辦單位表示，時間作為人類文明發展中最抽象卻也最具體的元素，自古以來便是書法與篆刻中反覆探討的重要命題。書法的一筆一劃，篆刻的一刀一痕，不僅是技巧的展現，更是時間在紙張與石材上留下的印記。

此次展覽以「時間」為核心，透過近二十位書篆藝術家的創作，探索藝術如何在無聲的文字與刀痕之間承載歲月流轉，並呈現藝術家對「流逝與永恆」的感知、表現與反思。觀眾將在展場中感受到傳統與當代、瞬間與永恆的交錯對話。

展覽中不僅呈現書篆的傳統樣貌，更嘗試透過裝置、跨界合作與當代媒材，將「時間」的哲學意涵轉化為具象的藝術語彙，無論是細膩的筆觸、剛勁的刀鋒，或是異材質的實驗手法，都將在展場中化為對時間的凝視與回應。

參展藝術家陣容橫跨不同國籍與背景，包括：王逸家、何昀瑋、李俊延、張恪誌、張雅琳、陳品儒、黃紫瑜、楊崇廉、瑰玄、蒙威仁、蔣超凡、簡伯諭、顏毓廷、得閒寫字、曹焯焱、野草之書、廖嘉寶。藝術家們將以獨特的視角回應展覽「時間」這一核心議題，作品涵蓋書法、篆刻、裝置與跨域創作，展現出多元而深刻的藝術面貌。

12月7日的開幕式將由采藝舞蹈工作室的陳姿帆老師與陳釗婷老師帶來精彩的表演，兩位舞者皆為國立台北藝術大學舞蹈學系七年一貫制畢業生，現為舞蹈教師以及自由表演者。兩位舞者將以身體為筆墨，在流動與凝結之間呼應展覽「時間」的主題，為明宗書篆主題展揭開序幕。

開幕式並邀長榮大學書畫藝術學系江柏萱教授舉辦專題講座。江教授將從學術與實踐的角度，深入探討書法與篆刻如何見證時間的流轉，並分享文字藝術在當代的文化價值與延展可能。透過講座，觀眾將進一步理解展覽背後的思想脈絡以及藝術精神。

展覽名稱｜2025明宗書篆主題展 時光印記：書法篆刻中的流逝與永恆

展覽日期｜2025年12月4日－2026年1月8日

開幕式｜2025年12月7日14:00

專題講座｜2025年12月7日15:00，主講人江柏萱教授

展覽地點｜明宗書法藝術館

策展人｜謝佳修、謝郁璇

