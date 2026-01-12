時光慢些走 老老相依誰來接手

全台心智障礙人口約24萬人，隨著醫療發達、人口老化，他們正面臨雙老困境，也就是照顧者和心智障礙者、一同變老，變成老老照護，許多家長憂慮，當自己老了、不能動了、甚至死去之後，孩子該怎麼辦。這則報導故事主角、叫做葳葳，42歲，生活大小事都要人協助，如今媽媽75歲，內心擔憂、但樂觀面對，除了積極學習、如何安排女兒下半場人生，也期待社會更友善，在她離開之後、有人願意伸手接住女兒。

「好棒喔 自己拍拍手，請問你是誰，我叫葳葳，我叫葳葳 好厲害。」

葳葳的媽媽 許女士：「我們不在的時候 她怎麼辦，我們也是跟著衰老。」

「自己看圖卡 我要做什麼，仰 臥起坐。」

葳葳的媽媽 許女士：「(診斷是)自閉加多重障礙，三歲 四歲以前都看不出，她有不正常，都是母親的直覺，我覺得她有問題，慢慢就 症狀就會出來，三歲半 我就讓她在機構底下，到現在已經 快要40年了。」

葳葳的媽媽 許女士：「(心智年齡)有去做過鑑定，大概停在三歲 四歲，還是兩歲 三歲。」

「好 你打開櫃子，好 我們拿這件 這件，今天很冷喔，今天外面下雨喔。」

葳葳的媽媽 許小姐：「只有上廁所不用協助，吃飯會自己吃，那其他的生活自理，大概就都要幫忙。」

重度身心障礙者、葳葳，今年42歲，心智停在3歲、還沒長大，卻又面臨老化來襲。第一社福基金會執行長 張菁倫：「一般人是抓65歲老化，那我們心智障礙者其實是45歲，現場觀察 ，其實心智障礙者35歲之後，就會開始有一些視力，聽力等等的退化，甚至是合併失智症 憂鬱症。」

台北市立聯合醫院心身科醫師 朱智邦：「有一些產生心智障礙的原因，他本身就會加速老化，比如說有一些 基因修補的問題，一些自由基產生的問題，他在開始退化之後，他可能需要照顧的需求，會比本來更高一些些。」

葳葳的媽媽 許小姐：「把我自己照顧好，相對地 我也有能力再照顧她。」

根據統計，全台智能障礙、自閉症、多重障礙者加起來，約24萬人，其中45歲以上、有11萬多人，占將近一半。而在醫療發達、早療觀念普及之下，他們壽命越來越長，這對照顧者來說，是喜也是憂。台北市立聯合醫院心身科醫師 朱智邦：「照顧者本身也會老，所以反而是照顧者的退化，對於心智障礙者的照顧，產生力不從心。」

葳葳的媽媽 許女士：「(我今年在想)75歲是一個關卡嗎，是一個體力的關卡嗎，開始會有一些體力下降。」

葳葳平日住機構，最期待星期五下課回家，一看到媽媽，書包揹了就要走。葳葳的媽媽 許女士：「個性很急，她想要幹嘛 我們沒有馬上做到，她就會生氣，不懂得說 去節制他們的力量。」

「我們等媽媽一下，媽媽拿個東西，稍等一下喔 我們要等。」

葳葳的媽媽 許女士：「所以她都是蠻力，沒辦法跟她拉扯，拉扯我就受傷。」

「走吧 走吧，勾住了，不能跑掉 勾住了。」

葳葳的媽媽 許女士：「如果說以後我做不動了，那 最好的 我自己的想法，我最好的就是她有一個機構，社會或者是怎麼樣，就是不要放手 可以接得住。」

第一社福基金會執行長 張菁倫：「當老的時候，其實孩子是需要24小時的照顧的，他就算白天在日間機構，晚上回到家 對爸媽來講，也是一個照顧的負荷，所以我們其實也很希望，政府持續地還是要擴充住宿資源。」

台北市立聯合醫院心身科醫師 朱智邦：「我覺得對社會大眾來說，我們可能會需要更多的理解，只要我們多給，他們一點點時間跟資源，他們也可以慢慢地做到這些事情，也代表說 他們可能需要的協助，也會稍微少一些些。」

尊重、包容，老生常談卻是永恆道理，一句稱讚、或一刻等待，都能讓這些家庭、獲得面對未來的底氣。

